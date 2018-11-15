Prof. Dr. Diyanet İşleri Başkanı

Ziyaret ettiğin fesli Kadir’in, Atatürk hakkında söylediklerini, Yunan hayranlığını yazmayacağım… Sadece sizin ziyaretiniz hususunda sorularım olacaktır…



1- 9 Kasımda ziyarete gittiniz, fotoğrafları servis ettirdiniz, bu haberin 10 Kasım günü gazetelerde yer alacağını bilmiyor muydunuz?

2- Hastanelerde kolunu, bacağını, gözünü kaybetmiş yüzlerce gazi yatmaktadır, ayda bir de olsa ‘‘insanı duygularınızla!’’ ziyaretlerde bulunmayı düşünüyor musunuz?

3- “İnsani duygularla!’’ Şehit evlerine taziyelere gitmeyi aklınızdan geçiriyor musunuz?

4- Diyanet İşleri Başkanlığı üniformanla ziyaretin izahı var mıdır? Görevli olarak mı, şahsi düşüncenle mi gittin?

5- Neden, Eylül, Ekim değil de, 9 Kasım’da ‘‘insani duyguların!’’ kabardı?

6- “İtibarsızlaştırma kul hakkı ihlali’’ derken, bu memlekette yüzlerce insan iftiralarla itibarsızlaştırırken, neden iki kelam etme zahmetine katlanmadınız?

7- Ziyaretine gittiğiniz fesli Kadir, kurtarıcımız Atatürk’ü aklı sıra itibarsızlaştırmaya uğraşırken neden “kul hakkını’’ aklınıza getirmediniz? “Yunan galip gelseydi’’ diyen kişinin Atatürk, Cumhuriyet, Vatan, Millet kavramlarını yok sayması “kul hakkına girer mi, girmez mi? “Kul hakkı’’ derken açıkça saçmaladığının farkında mısın, değil misin?

8- Sayenizde! Camiler boş kalmaktadır. Cuma, bayram ve teravih dışında, vakit namazlarında sayılı insanlar vardır. Söylemlerinizle insanları kutuplaştırdığınızın farkında mısınız?

9- “Kul hakkından’’ bahsetmişken, Diyanet’in ve Vakfının son on yıllık muhasebe kayıtlarını, Allah rızası için bağımsız denetçilere açmaya var mısınız?

10- Siz milyonlarca vatan evladını “İnsanı duygularınızla!’’ ziyarette bulunmanızla yaraladınız, üzdünüz, kahrettiniz, bunlar kul hakkı değil midir? Vebal almış olmuyor musunuz? Tövbe edip etmediğinizi bilemem amma, bir özür dilemeyi düşünüyor musunuz?

11- Türkiye Cumhuriyeti Devletinin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “Kul Hakkı”nı ihlal ettiğinizin farkında mısınız?

Şahsım olarak, Atatürkçüyüm, Cumhuriyetçiyim, Ulusalcıyım, her namazımda da, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına, şehitlerimize, gazilerimize sonsuz minnet duygusuyla dualar etmekteyim.

Yukardaki soruları sorduğum için sakın “bu zındık da kim?’’ demeyesin, Allaha şükürler olsun, camisini, okulunu, Atatürk meydanını yapmış, dört defada hac farzını yerine getirmiş, inanç sahibi bir Atatürkçüyüm..!

Ziyaretlerin bol olsun, bay başkan…