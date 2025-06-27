GONCAGÜL KONAŞ

Ankara’nın Battal Gazi Mahallesi Bostancık Caddesi’nde kaza kabusu bitmek bilmiyor. Özellikle 77 numaralı apartmanın önündeki virajda sık sık yaşanan trafik kazaları, mahalleliyi isyan ettirdi. Son iki yılda üçü ağır olmak üzere toplam 13 kazanın yaşandığı bölgede, vatandaşlar hem kendi canlarından hem de çocuklarının güvenliğinden endişe ediyor. Apartman sakinleri ve çevredeki esnaflar, hız kesici kasis, sinyal lambası, güvenlik kamerası ve beton bariyer gibi önlemlerin bir an önce hayata geçirilmesini istiyor. Yetkililere “Daha kaç kaza yaşanmalı?” sorusunu yönelten mahalleli, çözüm bekliyor.

“ÇOLUĞUMUZU ÇOCUĞUMUZU KAPIYA ÇIKARAMIYORUZ”

Apartman sakini Bahattin Murat, yaşadıkları tehlikeyi şu sözlerle anlattı: “Biz 2 senedir burada oturuyoruz. Her gün burada bir kaza oluyor. Vatandaşlar 120-130 km hızla geliyor. Çoluğumuzu çocuğumuzu, ailemizi kapıya çıkaramıyoruz. Ne olduğunu bilmeden ‘küt’ diye geliyorlar, giriyorlar. Biz bundan bıktık.”

Büyükşehir Belediyesi’nden emekli olduğunu belirten Murat, “Biz bu işleri onlar kadar biliyoruz. Buraya set yapılması gerekiyor. Defalarca bildirdik ama kimse ilgilenmiyor. Biz insan değil miyiz? Sesimizi kime duyuracağız?” diyerek tepkisini dile getirdi.

“KASİS YAPILDIĞINDA KAZALAR AZALMIŞTI”

Bir diğer apartman sakini Aydın Kılıç ise geçmişte yapılan kasisin etkisini hatırlatarak, “Bu evi alalı yaklaşık 13 sene oldu. Gecekondular varken de bu virajdan dolayı sürekli kaza oluyordu. Ancak bir dönem kasis yapılmıştı ve hız düşürülünce rahatlamıştı burası. Asfalt atıldıktan sonra kasis kaldırıldı, tekrar eski düzene döndü. Geçen gün 4 araç birden pert oldu.” dedi.

“ARAÇLAR TAKLA ATARAK DÜKKÂNLARIMIZA UÇUYOR”

Bölge esnaflarından Gökhan Laçinok, iş yerlerinin de kazalardan etkilendiğini belirterek, “Yıllardır buradayız, dükkân işletiyoruz. Araçlarımız burada. Her geçen bilinmedik şekilde takla atarak buraya uçuyor. 3-4 güne bir mutlaka kaza oluyor. Ya bizim dükkâna ya karşıya uçuyorlar. Perişan durumdayız.”

“GECE YARISI UYANIYORUZ, ÇÜNKÜ ARAÇLAR BİNA ÖNÜNE GİRİYOR”

Apartman sakini İbrahim Polat ise, belediyenin yaptığı yol düzenlemesi sonrası virajın daha tehlikeli hale geldiğini ifade etti: “Daha önceki binamızdaki sistem yukarıdaydı. Belediye yolu yükseltince viraj keskinleşti. Gelen arabalar hızını alamayıp park halindeki araçlarımıza çarpıyor. 2 gün önceki olayda gece yarısı kalktık. Gündüz olsaydı Allah korusun, belki de ölü olurdu.”

Polat, yetkililere çağrıda bulunarak, “Can güvenliğimiz yok. 4 aracımız zarar gördü. Yarın canımızdan mı olacağız? En azından beton bariyer istiyoruz. Bu sadece mal meselesi değil, can meselesi. Sayın Belediye Başkanımızdan duyarlılık bekliyoruz.” dedi.

“YAYA GEÇİDİNDEN GEÇMEK BİLE MÜMKÜN DEĞİL”

Mahallede yaya geçidi bulunmasına rağmen önlem eksikliği nedeniyle tehlikenin sürdüğünü belirten Kılıç, “Yol üzerinde yaya geçidimiz var ama kasis olmadığı için araçlar yavaşlamıyor. Süratle geliyorlar, fark etmiyorlar bile. Buraya gelen giden çocuklu aileler var. Yan tarafta dernek var, oraya gelenler var, onlar da tehlikede.” diye konuştu.

Apartman sakinleri ve esnaf, yıllardır yaşanan bu sorunların çözülmesi için başta Cumhurbaşkanı, İçişleri Bakanı, Ankara Valisi, milletvekilleri ve belediye başkanlarına çağrıda bulunuyor. Talepleri açık: Kasis, kamera, sinyal lambası ve beton bariyer.