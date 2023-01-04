Batmanlı öğrenciler, TÜBİTAK yarışmasında ikinci oldu

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Bayram AYHAN/BATMAN, (DHA)- MİLLİ Eğitim Bakanlığı ve TÜBİTAK iş birliğiyle düzenlenen ‘Lise Öğrencileri Ulusal Öğrenci Kongresi ve Poster Sunumu Yarışması’nda Batmanlı öğrenciler, matematik alanındaki hazırladıkları projeyle ikinci oldu.

Milli Eğitim Bakanlığı ve TÜBİTAK arasında imzalanan iş birliği protokolüyle 26-29 Aralık’ta Ankara’da düzenlenen ‘Lise Öğrencileri Ulusal Öğrenci Kongresi ve Poster Sunumu Yarışması’nda, Batman Türk Telekom Anadolu Lisesi öğrencileri Hazal Zehra Aksak ve Mercan Yılmaz’ın hazırladıkları ‘Tekrar Eden Dizi Biçimindeki Doğal Sayılar İçin Fermat’ın Küçük Teoreminden Yararlanılarak Genel Bir Bölünebilme Kuralı Bulunması’ projesi ile ikincilik elde etti. Hazırlanan projelerle çeşitli yarışmalara katıldıklarını söyleyen Türk Telekom Anadolu Lisesi Müdürü Mehmet İsen, “Okulumuzda öğrencilerimize bilimsel düşünmeyi, bilimsel araştırma yapma yöntemlerini öğreterek ve de akademik başarılarının altyapısını oluşturacak analitik düşünme becerilerini öğretiyoruz. Bu yönüyle öğrencilerimiz yeni bilgilere ulaşıyorlar ve bu yeni bilgilerle hem akademik alanda olumlu etkisi oluyor, hem de yeni projeler olarak ortaya çıkıyorlar. Türk Telekom Anadolu Lisesi’nde öğrencilerimizle ulusal bazda yılda yaklaşık 80’e yakın projeyle çeşitli yarışmalara katılıyoruz. Bu yarışmalardan 2022 yılında Türkiye bazında 3 tane ulusal ödül aldılar. En sonda da TÜBİTAK ve Milli Eğitim Bakanlığı’nın iş birliğiyle yapılan yarışmada matematik alanında Türkiye ikinciliğini elde ettiler. Genelde Batman’ımıza, özelde de bize bu gururu yaşattılar. Öğrencilerime ve öğretmenime teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

‘HEDEFİMİZ ULUSLARARASI YARIŞMALAR’

Matematik öğretmeni Yusuf Erbek, uluslararası yarışmalarda derece yapmak istediklerini ifade ederek, “Türkiye genelinden 666 proje başvurmuştu. Jüri karşısına davet edilen 30 proje vardı. Çocuklar yanıma geldiğinde verdikleri fikirler hoşuma gitmişti ve oturduk, bu fikir üzerine çalıştık. Projelerini geliştirdik ve başvurduk. Başvurumuzun sonucunda Ankara’ya davet edildik. 2 gün boyunca çocuklarımız orada sunumlarını yaptılar. Sonrasında jüri karşısına çıktılar. Jüri karşısında savunmalarını yaptıktan sonra da ikincilikle Batman’a geri döndük. Ulusal düzeyde zaten birçok başarımız var. Daha önce de biz birçok projeden derece aldık. Yeni hedefimiz uluslararası düzeyde bir derecemiz yok, artık orayı hedefledik” ifadelerini kullandı.

Öğrenciler Hazal Zehra Aksak ve Mercan Yılmaz, projeyi hazırlama süreçlerinde destekçileri olan öğretmenlerine ve emeği geçenlere teşekkür etti. Öğrenciler, ayrıca 10 bin 500 lira ödül kazandı. (DHA)

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