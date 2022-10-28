Batmanlı öğrenciler hep bir ağızdan ‘Atatürk Çocukları Marşı’nı okudu

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Murat SOLAK / BATMAN, (DHA) -29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tüm yurtta coşkuyla kutlanıyor. Batman’da yüzlerce öğrenci hep bir ağızdan ‘Atatürk Çocukları Marşı’nı okuyarak bayrak açtı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 99′ uncu yıl dönümü tüm yurtta coşkuyla kutlanıyor. Batman’da eğitim veren Kültür Ortaokulu’nda okuyan 900 öğrenci, hep bir ağızdan ‘Atatürk Çocukları Marşı’nı okudu. Daha sonra öğrenciler marşın bitimiyle Türk bayrakları açarak görsel bir şölen sundu. Öğrencilerin okul müdürü ve öğretmenlerin 10 günlük çalışmanın ardından böyle kutlama şöleni hazırladıkları öğrenildi. (DHA)

(FOTOĞRAF)

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