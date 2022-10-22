Batman’daki otobüs kazasında ölü sayısı 2’ye çıktı

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Arif ARSLAN- Bayram KAPLAN/BATMAN, (DHA)- BATMAN’da, yolcu otobüsünün kum yüklü kamyona arkadan çarptığı kazada yaralanan İbrahim Halil Aktay (35) yaşamını yitirdi. Ölü sayısının 2’ye çıktığı kazada, 21 kişinin tedavisi ise sürüyor.

Kaza, dün akşam saatlerinde, Batman çatı köprüsü mevkisinde meydana geldi. Eşref Bozhan (59) yönetimindeki 21 AAK 73 plakalı Öz Diyarbakır firmasına ait yolcu otobüsü, 21 BC 683 plakalı kum yüklü kamyona arkadan çarptı. Kazada otobüsün sürücüsü Eşref Bozhan, yaşamını yitirdi, 4’ü ağır, 22 kişi de yaralandı. Kaza nedeniyle yol ulaşıma kapanırken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Otobüste sıkışan bazı yaralılar, ekiplerin müdahalesiyle çıkarıldı. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. İsmi öğrenilemeyen kum yüklü kamyonun sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Yaralılardan İbrahim Halil Aktay da dün gece tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yaralanan 21 kişinin tedavisi devam ediyor.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)

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