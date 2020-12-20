Batman’daki köy okullarına ‘gönül fırçası’

Reşat YİĞİZ/KOZLUK (Batman), (DHA)- BATMAN’ın Kozluk ilçesinde, bir grup öğretmenin başlattığı ‘Köy okullarımızı renklendiriyoruz’ projesi kapsamında 14’üncü köy okulu da boyandı. Gönüllü öğretmen sayısı hızla artarken, projeyi yürüten öğretmen Murat Işık, “Kampanyamız bir kartopu gibi büyümeye başladı. Kısa sürede yankı buldu. Bizler de bugünkü okulu karlar ülkesi olarak tasarladık. Okulumuzda kar taneleri ve kartopu ile karlar ülkesini tasarlayacağız” dedi.

Kozluk ilçesinde bir grup öğretmenin gönüllü olarak başlattığı, ünlü ressam Ahmet Güneştekin ve bir boya firmasının da destek verdiği ‘Köy okullarını boyatıyoruz’ projesi kapsamında köy okullarında boya çalışmaları sürüyor. Proje kapsamında bugüne kadar 14 köy okulunda boya çalışması yaptıklarını anlatan öğretmen Murat Işık, projenin bir kartopu gibi büyümeye başladığını söyledi.

‘KAMPANYAYA 10 KİŞİYLE BAŞLADIK, ŞU ANDA 75 GÖNÜLLÜ OLDUK’

Işık, projede 10 kişiyle yola çıktıklarını şu an ise 75 kişiye ulaştıklarını belirterek, “Uzaktan eğitim döneminde öğretmen arkadaşlarımızla birlikte öğrencilerimizden uzak olmasının üzüntüsü içindeydik. Uzaktan eğitim döneminde okullarımız adına neler yapabiliriz ve nasıl faydalı olabiliriz diye düşündük. Öğretmen arkadaşlarla eskimiş, boyama ihtiyacı olan okullarımızı yenilemeye çalışalım diye bir karar verdik. Bunun için küçük bir gönüllü ekip kurduk. İlk başladığımızda 10 kişilik bir öğretmen grubuyla ‘Köy okullarımızı renklendiriyoruz’ sloganıyla kampanyamıza başladık. Hayırseverlerin desteğiyle, ilkokulumuzu boyadıktan sonra sanatçı Ahmet Günüştekin kampanyamıza bir boya firmasıyla boya desteğinde bulundu. Boyatmak istediğimiz okulların boya ihtiyaçlarını kendileri karşıladı. Bizler her gün çoğalan bir gönüllü ekibe dönüştük. 10 kişiyle başladığımız kampanyaya şu anda 75 gönüllü olduk” dedi.

‘BİZ SADECE OKUL BOYAMIYORUZ, ÇOCUKLARIN HAYALİNİ DE BOYUYORUZ’

Proje kapsamında bugüne kadar 14 köy okulunu boyadıklarını ifade eden Işık, şunları söyledi:

“Yaklaşık 2 aydır kampanyamız sürüyor. Şu anda Kozluk Yeşiltepe köyü ilkokulu 21 kişilik bir ekiple boyuyoruz. Renklendirme çalışmalarımızı ciddi anlamda ihtiyacı olan okulları ön sıraya aldık. Kozluk ilçesine bağlı köy okullarını tümünü boyatmaya çalışıyoruz. Kampanyamız Kozluk ilçesi köy okulları bitirildikten sonra diğer ilçedeki gönüllüleriyle devam edeceğiz. Okul duvarlarını çocukların sevdiği oyunlarla süslüyoruz. Bunlarda öğrencilerin hayal gücünü geliştiriyor ve meraklarını daha da artırıyor. Biz sadece okul boyamıyoruz, çocukların da hayalini de boyuyoruz. Bu kampanyamıza gelen olumlu tepkiler bizi motive ediyor. Kampanyamız bir kartopu gibi büyümeye başladı. Kısa diğer ilçelerde de yankı buldu. Bizlerd e bugünkü okulu karlar ülkesi olarak tasarladık. Okulumuzda kar taneleri ve kartopu ile karlar ülkesini tasarlayacağız.”

‘ELİMİZ FIRÇA TUTANA KADAR OKULLARI BOYATACAĞIZ’

Projede yer alan gönüllülerden Görsel Tasarım Öğretmeni Müzeyyen Akçe ise eli fırça tutana kadar okulları boyatacağını söyledi. Akçe, “Köy okullarımızı renklendiriyor kampanyasıyla 14’üncü okulumuzu boyadık. Gönüllü öğretmen arkadaşlarımızla ortak bir paydada bulunmak mutluluk vericidir. Bütün öğretmen arkadaşlarımı da buradan tebrik ediyorum. Öncelikle amacımız çocukları bu yaşta hem sanatla buluşturmak hem de onların dünyalarındaki çizimleri okul duvarlarına resmetmektir. Bu kampanyaya katılmak mutluluk verici bir olaydır” diye konuştu.

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