Batman’da sürekli hapşıran Yağmur, tedaviye alındı

Reşat YİĞİZ/BATMAN, (DHA)- BATMAN’da 10 gün önce hapşırma nöbeti geçirmeye başlayan ve sürekli hapşıran 15 yaşındaki Yağmur Çaprak, özel bir hastanede tedaviye alındı. Hastane Başhekimi Özgür Cem Mürsi, “Yağmur kızımızın tedavisini üstlendik. Şu anda genel durumu ile ilgili bir sıkıntısı yok. Bu hapşırmanın altında yatan nedeni araştıracağız. Organik veya psikolojik bir neden var mı? Bunun araştırmasını doktorlarımız yapıyor. Hasta kızımıza teşhisi konulduktan sonra tedavi kısmına geçeceğiz” dedi.

Batman merkeze bağlı Sağlık Mahallesi’nde yaşayan Çaprak ailesinin 15 yaşındaki kızı Yağmur, 10 gün önce burun kaşıntısının ardından sık sık hapşırmaya başladı. Babası Mehmet Çaprak tarafından kentteki ve Diyarbakır’daki hastanelere götürülen Yağmur’un hapşırık nöbetine çare bulunamadı. Yağmur Çaprak’ın sağlık sorununu öğrenen Batman’daki özel bir hastane, tedaviyi üstlendi.

‘SANİYEDE BİR HAPŞIRIYOR’

Mehmet Çaprak kızının neredeyse saniyede bir hapşırdığını ifade ederek, “Ne yemek yiyebiliyor ne de su içebiliyor. 10 gündür tedavi için birçok hastaneye gittim. Çok şükür özel hastane tedaviyi ücretsiz üstlendi. Tedavisi için Batman ve Diyarbakır’a gittik ama bir sonuç alamadık” diye konuştu.

‘TEŞHİS SONRASI TEDAVİYE BAŞLAYACAĞIZ’

Hastane Başhekimi Özgür Cem Mürsi, Yağmur Çaprak’ın genel durumunun iyi olduğunu anlatarak, şunları söyledi:

“Bu hapşırmanın altında yatan nedeni araştıracağız. Organik veya psikolojik bir neden var mı? Bunun araştırmasını doktorlarımız yapıyor. Hasta kızımıza teşhisi konulduktan sonra tedavi kısmına geçeceğiz. Şu anda birçok branşta doktorlarımızı, Yağmur kızımızın tedavisi için görevlendirdik. Gerekli tetkiklerden sonra tedavi kısmına geçeceğiz. Yağmur’a bir faydamız olsun istiyoruz”

Yağmur Çaprak’ın tedavisini yürüten Dr. Rezzan Gergin de, hasta için gerekeni yapacaklarını söyledi.

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