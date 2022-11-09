Batman’da otomobiller çarpıştı: 4 yaralı

- Reklam -

Remziye ÖNER/ BATMAN, (DHA)- BATMAN’ın Gercüş ilçesinde, 2 otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada, 3’ü ağır 4 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde, ilçeye bağlı Yamanlar köyü mevkisinde meydana geldi. H.G.’nin kullandığı 68 BP 907 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen F.K. yönetimindeki 72 BA 745 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada araçlarda bulunan 4 kişi, yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Gercüş Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Hayati tehlikesi bulunan H.G., F.K. ve İ.T., buradan Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)

FOTOĞRAFLI

- Reklam -