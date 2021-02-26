Batman’da, oto hırsızlığı şebekesine operasyonda 6 tutuklama

Reşat YİĞİZ/BATMAN, (DHA)- BATMAN’da, oto hırsızlığı şebekesine yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı. Operasyonda ele geçirilen 9 araca da sahiplerine teslim edilmek üzere el konuldu.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, oto hırsızlığı şebekesine yönelik çalışma yapıldı. Kimlikleri tespit edilen şüphelilerin belirlenen adreslerine polis ekiplerince operasyon düzenlendi. Operasyonda 6 kişi gözaltına alındı. Çalıntı olduğu belirlenen 9 araca da el konuldu.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Çalıntı araçların sahiplerine teslim edileceği belirtildi.
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