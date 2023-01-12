Batman’da minibüse uzun namlulu silahla saldırı: 2 ölü, 5 yaralı

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Bayram AYHAN- Arif ARSLAN/BATMAN, (DHA)- BATMAN’ın Kozluk ilçesi Armutlu köyünde minibüse uzun namlulu silahla düzenlenen saldırıda 2 kişi öldü, 2’si ağır 5 kişi yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Armutlu köyünde meydana geldi. İddiaya göre H.D., İstanbul’dan taziye ziyareti için gelen aralarında husumetlilerinin olduğu minibüse, uzun namlulu silahla ateş açtı. H.D. olay yerinden kaçarken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde minibüste bulunan Hifzullaf Güler ve Abdurrahman Güler’in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Saldırıda yaralanan Ömer Güler, Hüseyin Güler, Necmettin Güler, İsmet Güler ve Mehmet Özcan ise ilk müdahalelerinin ardından Kozluk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunan 2 yaralı buradan Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

Jandarma ekipleri, husumetli iki aile arasında yeni bir olay yaşanmaması için köyde geniş güvenlik önlemi alırken, H.D.’nin yakalanması için çalışma başlattı.

Öte yandan husumetli iki aile arasında 2022’de yaşanan silahlı kavgada 3 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. (DHA)

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