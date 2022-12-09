Batman’da meslek liseli kız öğrencilerin hazırladığı yemekler okullara dağıtılıyor

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Bayram AYHAN/ BATMAN, (DHA)- MİLLİ Eğitim Bakanlığı’nın hayata geçirdiği, öğrencilere ücretsiz yemek destek programı kapsamında Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde okuyan 26 kız öğrenci, her gün okullara yemek hazırlıyor.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın öğrencilere ücretsiz yemek destek programı kapsamında Batman’da 21 bin 960 öğrenciye, meslek liselerinin yemek ve yiyecek bölümü öğrencileri tarafından her gün yemek hazırlanıyor. Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nden 26 kız öğrenci de bu yemeklerin hazırlanmasında yardımcı oluyor. Okulun yemek ve içeceğini alan öğretmeni İlker Aksoy, 62 okula yemek hizmeti verdiklerini belirterek, “Buradaki yemekleri yiyecek ve içecek bölümü öğrencilerimizle beraber günlük hazırlamakta ve adet paketleme yaparak okullarımıza iletmekteyiz. Kız öğrencilerimizle beraber yemek hazırlayıp okullarımıza sunuyoruz. Bakanlığımızın uygulamış olduğu bu hizmeti yerine getirmekteyiz” dedi.

Yemek pişirme ekibinden olan Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Ayşe Aydın da hem okullarına hem kendilerine hem de farklı öğrencilere katkı sağladıklarını ifade ederek, “Yemek yaparak öğreniyoruz. Böylelikle arkadaşlarımızın yemek ihtiyacını karşılıyoruz. Bu iş bize çok keyif veriyor. Arkadaşlarımızla okulda keyifli vakit geçiriyoruz” diye konuştu. (DHA)

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