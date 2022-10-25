Batman’da kurtların saldırısına uğrayan 20 keçi öldü

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Sayım ÖZMEN/ SASON (Batman), (DHA)- BATMAN’ın Sason ilçesi İncesu köyünde, ahırdan kaçan keçilerden 20’si kurtların saldırısı sonucu öldü.

İncesu köyünde besicilik yapan Mübarek Ağım, sabah uyandığında, keçilerinin ahırda olmadığını fark etti. Ahırdan kaçan keçilerini aramaya başlayan Ağım, 35 keçisinden 20’sinin kurt saldırısı sonucu öldüğünü, 10’unun ise yaralı olduğunu gördü. 5 keçisi de kayıp olan Ağım, bütün sermayesinin gittiğini ve ne yapacağını bilmediğini söyledi. (DHA)

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