Batman’da kereste yüklü TIR devrildi; şoför yaralı

- Reklam -

Remziye ÖNER/ BATMAN, (DHA)- BATMAN’da, sis nedeniyle görüş uzaklığının düşmesi sonucu kereste yüklü TIR, kontrolden çıkarak devrilirken, şoför yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Yolağzı Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Batman’dan Mardin’in Midyat ilçesine seyir halindeki kereste yüklü FF 495 LF plakalı TIR, sis yüzünden görüş uzaklığının düşmesiyle virajda devrildi. Kazada ismi öğrenilmeyen şoför yaralanırken, ihbarla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alınan şoförün sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

- Reklam -