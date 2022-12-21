Batman’da enerji şirketi çalışanlarını rehin alan şüpheli tutuklandı

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Arif ARSLAN- Bayram AYHAN/ BATMAN, (DHA)- BATMAN’da, iş yerine kaçak elektrik kontrolüne gelen 3 enerji şirketi çalışanını silahla rehin alan, polis ekipleri ve İl Emniyet Müdürü’nün ikna çabalarıyla teslim olan Necati K. (41), işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Olay, dün Çamlıtepe Mahallesi Rıhan Caddesi’nde bulunan halı yıkama dükkanında meydana geldi. Necati K., kaçak elektrik kontrolü için gelen enerji şirketinin 3 çalışanını silahla rehin aldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Özel harekat polislerinin de sevk edildiği olay yerinde polisin iknasıyla ilk önce 2 kişiyi serbest bırakan Necati K., daha sonra olay yerine gelen İl Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç’ın iknasıyla diğer çalışanı da serbest bırakarak teslim oldu. Gözaltına alınan Necati K., işlemlerinin ardından bugün sevk edildiği adliyede tutuklandı. (DHA)

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