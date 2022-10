Batman’da 2 farklı tarihteki 2 cinayete 3 tutuklama

- Reklam -

Bayram AYHAN/ BATMAN, (DHA)- BATMAN’da, farklı tarihlerde 2 kişinin öldürülmesiyle ilgili yapılan çalışmada cinayete karıştıkları belirlenerek, gözaltına alınan 20 şüpheliden 3’ü tutuklandı.

Batman Valiliği’nden yapılan açıklamada, kentte faili meçhul olayların aydınlatılmasına yönelik çalışma yapıldığı bildirildi. Açıklamada, “Geçen 12 Ağustos’ta Hilal Mahallesi’nde, İ.K. isimli kişinin ikametinin balkonunda el yapımı patlayıcı ile öldürülmesi olayı ile ilgili yapılan çalışmalar neticesinde, 15 şüpheli yakalandı ve şüphelilerden M.Ç. ile İ.Ç. isimli şüpheliler çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi. Ayrıca, geçen 14 Temmuz’da İluh Mahallesi’nde silahla C.K. isimli kişinin öldürülmesi olayı ile ilgili yapılan çalışmalarda Diyarbakır, İstanbul ve Zonguldak illerinde yapılan eş zamanlı operasyonda K.K., M.E., A.E., Ö.G., M.E. isimli şüpheliler yakalandı, bu olayın faili olduğu tespit edilen M.E. isimli şüpheli, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. Olayın faili olan M.E. isimli şüphelinin aracında ve ikametinde yapılan aramalarda 3 ruhsatsız tabanca, bir ruhsatsız pompalı tüfek ve çok sayıda fişek ele geçirildi” denildi. (DHA)

