Batman ve Aydın HDP binasında Öcalan posterleri ele geçirildi

ANKARA, (DHA)- BATMAN ve Aydın’da HDP il binalarına düzenlenen operasyonlarda, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan’ın afiş ve posterleri ile çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi.

Terör örgütü PKK/KCK’nın yurt içi faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik 40 ilde yürütülen operasyonlarda, HDP il ve ilçe başkanlarının da aralarında bulunduğu 718 kişi gözaltına alındı. Bu kapsamda PKK/KCK terör örgütünün kadın yapılanması olan TJA (Özgür Kadın Hareketi) içerisinde faaliyet yürüten şüphelilerle irtibatta oldukları belirlenen kişilere yönelik dün HDP Aydın il binasında arama yapıldı. İl binasında yapılan aramada TJA bayrakları ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi.

Bugün de terör örgütü mensuplarının afişleri ile resimlerinin bulunduğu ihbarı üzerine Batman HDP il ve merkez ilçe binalarında arama yapıldı. İl ve ilçe binasında yapılan aramalarda, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan’ın afiş ve posterleri ile teröristlerin fotoğrafları ve çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi.

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