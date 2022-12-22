Batman Petrol Spor’a 2 maç seyircisiz oynama ve 20 bin TL para cezası

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Bayram AYHAN / BATMAN, (DHA) – Batman Petrol Spor ile Şanlıurfaspor arasında oynanan ve tribün olayları nedeniyle 61’inci dakikada tatil edilen maçla ilgili olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından ev sahibi ekibe 2 maç seyircisiz oynama ve 20 bin TL para cezası verildi.

TFF 2’nci Lig Beyaz Grup’un 19’uncu haftasında Batman Petrol Spor’un sahasında Şanlıurfaspor’u konuk ettiği karşılaşma, 61’inci dakikada tribünde çıkan olaylar nedeniyle tatil edildi. Batman Şehir Stadyumu’nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi. Maçın ikinci yarısında Şanlıurfaspor, 50’nci ve 56’ncı dakikada bulduğu gollerle 2-0 öne geçti. Mücadelenin 61’inci dakikasında ise tribünlerde olaylar yaşandı. Polis, kalkan eşliğinde saha içerisinde önlem alırken taraftarlar; sahaya, koltuk, maytap, meşale ve su şişesi attı. Karşılaşmanın hakemi Safa Yılmaz, 61’inci dakikada olaylar nedeniyle maçı tatil etti.

PFDK BATMAN PETROL SPOR’A 2 MAÇ SEYİRCİSİZ VE 20 BİN TL PARA CEZASI VERDİ

Maçın tatil olması nedeniyle tutulan raporlar PFDK’ya verildi. Yapılan incelemede Batman Petrol Spor’a kendi sahasında 2 maç seyircisiz oynama ve 20 bin TL para cezası verildi. Taraftarların neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu 4’üncü müsabakada gerçekleştirilmesinden dolayı da 20 bin TL ceza verildi. Cezanın ardından Batman Petrol Spor kendi evinde oynayacağı Somaspor ve Bursaspor maçlarını seyircisiz oynayacak. (DHA)

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