Bir devir kapanırken bir devir başlıyor Hasankeyf için. Eski ilgi ve alakayı göre bilecek mi bunu zaman gösterecek. Yeni modern bir yüzle tarihin üstüne Beton atar gibi.

Üç kez gitmiştim Batmana İlk gidişimde Beş Minareli kenti ziyaretimden bir kaç saatlik kara yolculuğu sonucu varmıştım. Hakkında bildiğim tek şey Yılmaz Güney sinemasının olduğuydu. Yolculuk esnasında nasıl bir şehir olduğuna dair herhangi bir fikir geçmemişti aklımdan. Sadece bir an önce kente varmak Beş Minareli şehir gezisinden üzerime çöken yorgunluğu atmak için konaklayacağım eve varmaktı.

Orada beni karşılayıp evine konuk edecek olan Batman Park Avm önünde inmem gerektiğini telefonla bildirmişti. Araçta görevli kişi söylenilen yerde beni indirmişti. Beni almaya gelecek olan kişiyi beklerken bir diğer yandan arka tarafımda duran büyük Avm binasına da arada dönüp bakıyordum. Yeni gittiğiniz bir şehirde ilk başlarda her şey gözlerinize büyük ve bir o kadarda yabancı gelir. Vakit geçirdikçe geçen sizin yabancı olma durumunuzdur.

Öylece durup bakmıştım. Sonradan isimlerini öğreneceğim Diyarbakır ve Gülistan caddesine kaldırımlarında insan; yollarında araç trafiği vardı. Adeta hayran kalmıştım. Çünkü karşımda oldukça gelişmiş bir kent duruyordu. Etrafıma bakınırken Yılmaz Güney yazılı tabelayı arıyordum. Gözlerimle. Bulamamıştım.

Bir an bulunduğum yerden karnımın acıktığını fark edince yemek yiyebileceğim yakın bir yer aradım. Bir kaç adım atıktan sonra Alış veriş merkezinin ön kısmında Batman Üniversitesine ait bir yerleşke görmüştüm. Şehir merkezine renk ve canlılık katan bu kampüsü görmek beni oldukça mutlu etmişti. Eğitim büyük bir ciddiyetle önemsenmesi gereken en büyük değerdir.

Hemen köşede küçük bir dönerci dükkanı bulmuş. Karnımı doyurmuştum. Fiyat ise oldukça uygundu. Başka zamanlarda Petrol kentin lokantalarında yediğim yemekler hem çok lezzetli hem çok uygun esnaf hizmeti oldukça memnun ediciydi.

İlk bir kaç gün bir önce ki geziden üzerimde ki yorgunluğu atmış. Yakın çevreyi tanımaya çalışmıştım. Tabi sonrası iyi ki gidip görmüşüm dediğim yer olacaktı. Son haliyle kalacaktı Batman gezisi anılarımda.

Halkı da cömert misafirperverdi. Bir Hacı Anne vardı ki sormayın. Bulunduğumuz binada bir alt dairede oturdu. Evinde yaptığı her yemeği her gün istisnasız tabaklara doldurur doldurur üşenmeden getirirdi. Yemekleri de oldukça lezzetli idi. Yemek yok gibi bir derdimiz olmazdı.Benden öncede komşusuyla ekmeğini, yemeğini paylaştığı gibi ben gittikten sonrada kendi evladı gibi bakmaya devam etmiş. Nereden geliyor bu cömertlik diye düşünmüyor değildim. Ağa kızıymış tabi halada o unvanı üzerinde taşıyor. Ondanmış bu cömertliği. Birde Felemez amca vardı. Eşiydi. Dünyalar iyisi oda eşi gibi cömert ne zaman görsek birbirimizi apartman bahçesinde karşılıklı oturur sohbet ederdik. Afiyette olsunlar.

Hasankeyf’e yolculuk

Önceden kararlaştırdığımız gibi sabahın erken saatlerinden kalkmış. Petrol kentin çevre ilçelerine ve çevre illerine gitmek isteyenlerin durağı olan beyaz dolmuşların dizili olduğu il garajına gitmiştik. Araçların ön camında tabelada Hasankeyf tabelasının yazılı olduğu aracın yanına vardık. Araç içerisinde ki yerlerimizi alırken bir iki dakika içerisinde boş koltuklar dolmuş. Araç hareket etmişti. il garajı oldukça kalabalıktı bu kalabalığın büyük bir nedeni ise tarihi yere olan ilgiden kaynaklanıyordu.

Kısa bir yolculuktan sonra Hasankeyf’e varmıştık. Peş peşe dolmuşların yolcu indirip hareket halinde olduğu bir trafik akışı. Park halinde ki özel araçlar. İğne atsan yere düşmez misali bir manzarayla karşılaşmıştım. Sadece ziyaretçi akını çevre illerden değil Türkiye’nin her yerinden yurttaş ve olmazsa olmaz Turistler.

insanlık tarihinin ilk yerleşim yeri

Tarihi mekanın girişinde oturup çaylarımızı içtikten sonra bizi kendisine çeken o insanlığın ilk yerleşim yerlerinden olan tarihi dokuya ilerledik. Esnafın açtığı her tezgahı ziyaret ederek alışverişimizi dönüşte yapacaktık.

El Rızık Cami, Zeynel Bey Türbesi, Sultan Süleyman Külliyesi, Kasr-ı Rabia, Köprüsü, Hamamı olan doğal ve 12 bin yıllık bir tarihi mekandı. Dar kayalar arasından insanlar birbirlerine tutunarak da olsa ilerlemeye çalışıyor. İlk yerleşim alanı olan bu tarihi yerin her yerine ulaşma amacındaydılar. En tepede duran bir birine benzer binlerce mağaranın olduğu alana varmak. Ziyarete gelen herkes buraya ait gezisini fotoğraf çekerek adeta zamanı dondurmaya çalışıyor. Hem kendisini hem de mekanı ölümsüzleştirmeye çalışıyordu.

Tepelerde ki mağaraları gezmiş fotoğraflarımızı çekmiş tekrar dev kayalar arasından başlangıç noktamıza dönmüştük. Adettendir alışverişimizi yapmış. Aynı yerde ikinci çay molasından sonra hemen dolup hareket eden araçta yer kapma yarışımızı kazanmış hareket etmiştik. Geride kalanlardan şanslıydık. Eve vardığımızda ne kadar yorulduğumuzu fark etmiştik.

‘o eski halinden eser yok şimdi’

İyi ki de Beş Minareli Kenti ziyaretimde Petrol Kente gitmiş o tarihi yeri görme mutluluğunu yaşamıştım. O güzel şehre ve bir o kadar güzel ve değerli insanına tarihin bir hediyesi olan Hasankeyf o kadar yakışıyordu ki. Dile kolay 12 asırlık bir tarih .Artık yeni yüzüyle bir Hasankeyf duruyor karşımızda. Hasankeyf’i bölgeyi gezmek için ülkenin başka şehirlerinden hatta yurt dışından gelen insanların konaklayacağı o güzel oteller umuyoruz ki dolup taşar . Hasankeyf gibi değerli bir hazineyi görme fırsatı bulmuşum. Y a göremeseydim eski halini hiç göremeyecektim!. Eski Hasankeyf artık yok. Çok gezip görenlerin, öğrenenlerin alanı azalıyor. Artık öğrenmek için okuyacaktık. Neden ve niçin sorularının cevapları sular altında kalmadan.

Bir devir kapanırken bir devir başlıyor Hasankeyf için. Eski ilgi ve alakayı göre bilecek mi bunu zaman gösterecek. Yeni modern bir yüzle tarihin üstüne Beton atar gibi.

İlk Batman gezisinden sonra iki ziyaret daha gerçekleştirmiştim. Hızlıca büyüyen ve gelişen bu şehir oldukça güzeldi. Kültürel değerlerini korumasını bilen. Toplumsal sorunlara duyarlı modern ve kendini önemseyen yardımsever insanlar göreceksiniz.

Petrol kentte ve değerli insanlarına saygılar.