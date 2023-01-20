Batma tehlikesi geçiren teknedeki balıkçılar kurtarıldı; o anlar kamerada

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Mustafa KIRLAK/ORDU, (DHA)- ORDU’da, batma tehlikesi geçiren teknedeki balıkçıları, bölgedeki balıkçılar kurtardı. Güvertesi suyla dolan tekne, diğer balıkçı tekneleri tarafından güvenli alana çekilirken, o anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Altınordu ilçesinde, Sebahattin Sarıkaya (54) ile Cumhur Tarakçı (61), mezgit avlamak için 8,5 metre uzunluğundaki ‘Tuana Kardeşler’ adlı balıkçı teknesiyle dün akşam saatlerinde Melet Irmağı’ndan denize açıldı. Karadan yaklaşık 6 mil uzaklaşıldığında tekne, henüz bilinmeyen nedenle su almaya başladı. Güvertenin suyla kaplandığını fark eden balıkçılar yardım istedi. Çevredeki balıkçılar, acil çağrı üzerine yardıma gelip, halatla kendi teknelerine bağladıkları tekneyi, Melet Irmağı’na çekti. O anlar bir balıkçı tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı. Görüntülerde, teknenin yarıya kadar suya battığı, güvertesinin suyla dolu olduğu görüldü. (DHA)

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