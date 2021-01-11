Batıkent’in meydanı Karayalçın olacak

Yenimahalle Belediyesi, Batıkent’in kurucularından olan eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Karayalçın’ın ismini kent meydanına veriyor.

Yenimahalle Belediyesi Ocak ayı olağan meclis toplantısında başkanlık teklifi olarak sunulan ve oy çokluğuyla kabul edilen karar doğrultusunda Karayalçın’ın adı Batıkent’te yenilenme çalışmaları devam eden tören alanına verilecek.

Batıkent örnek bir konut projesidir

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “Yenimahalle’nin en büyük bölgesi olan Batıkent, konut kooperatifçiliğinden kent kooperatifçiliğine geçişi içeren yeni ve örnek bir modeldir. Bu kentin kurulmasında en büyük paylardan biri de eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Murat Karayalçın’a aittir. Karayalçın, Batıkent imzasıyla tarihe geçmiş, sosyal demokrat ve insan odaklı belediyecilik anlayışının en güzel örneğini vermiştir. Konut sorunu çözümünün, salt konut üretmek ile çözülemeyeceği, insan odaklı bir yaklaşım ile çözülebileceğinin kanıtıdır Batıkent Projesi. Karayalçın ismini, kurucusu olduğu Batıkent’in kalbine vermekten büyük mutluluk duyuyorum” dedi.

Sosyal demokrat belediyeciliğin yüz akı Batıkent’tir

Sivil ve demokratik katılımla inşa edilen Batıkent’in yalnız Yenimahalle’nin değil Ankara’nın çekim merkezi olduğuna dikkat çeken Yaşar, “Sosyal demokratların belediyecilikteki yüz akı Batıkent’tir. Sosyal donatı alanları, düzenli ve insan odaklı yapılaşması ile Batıkent bizim göz bebeğimizdir. Murat Karayalçın’a Batıkentlilerin ne kadar saygı duyduğunu da bilen bir yerel yönetici olarak vefamızı gösterelim istedik” dedi.

Yenimahalle Belediyesi’nin, Batıkent Meydan AVM önünde yeniden projelendirdiği Karayalçın Kent Meydanı, toplamda 7 bin metrekare alanı kapsıyor. Meydanda, konser ve tören alanı, su gösterisi özelliğine sahip süs havuzu, oturma alanları ve açık hava sinema gösterim alanları olacak.