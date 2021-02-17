Batı Karadeniz’de kar nedeniyle balıkçılar denize açılamadı, tezgahlar boşaldı

Gürkay GÜNDOĞAN- Ayhan ACAR/ZONGULDAK, (DHA)- BATI Karadeniz’de etkili olan kar yağışı ve açıklardaki fırtına nedeniyle balıkçılar denize açılamayınca, Zonguldak ve Bartın’da tezgahlar boş kaldı. Kozlu Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Ergün Kayhan kalan sezonda vatandaşın balığı ucuz yeme şansı kalmadığını belirterek, “Denizlerin geç soğuması, balıkların biyolojik olarak gelişememesine neden oldu. Hamsi beklentisi yok şu anda. Şu anda soğuk hava depolarından çıkan hamsi satılıyor. Hava şartları düzelince çinekop ve dip avcılığı olacak” dedi.

Zonguldak ve Bartın’da üç gündür etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle balıkçılar denize açılamadı. Balıkçılar, özellikle açıklarda oluşan fırtına nedeniyle teknelerini liman ve balıkçı barınaklarına bağladı. Balık avı azalınca balıkçı tezgahları da boşaldı. Birçok balıkçı, iş yerini kapattı. Sadece buzhaneden getirilen balığı satan balıkçılar tezgahlarını açtı. Zonguldak’ta açık olan tezgahlarda, hamsi 25 TL, somon, palamut, çupra ve levrek 15-25 TL arasında değişen fiyatlardan satışa sunuldu. Balıkçılardan Kemal Özçep, “Havalar kötü. Hamsi olayı artık yavaş yavaş bitiyor. Elimizden geldiğince tedarik etmeye çalışıyoruz ama tabi pahalı. Şu an somon, çupra ve levrek var. Hamsinin fiyatı bundan sonra kolay kolay düşmez” dedi.

Kozlu Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Ergün Kayhan, denizde yer yer fırtınalar oluştuğunu ve avlanmaya elverişli olmadığını ifade ederek, “Balıkçı tekneleri limanlarda ve boğazlarda bekliyorlar. Hamsi yasağını ardından istenilen balık yakalanamadı. Balıkçıların umudu çinekopta. Kefken’den bu tarafa hamsi yok şu an. Balığı bu yıl artık pahalı yiyeceğiz. Artık bu saatten sonra ucuz balık bulmak zor. Kış erken yapacaktı, bu balık kendini toparlayacaktı ama olmadı. Denizlerin geç soğuması, balıkların biyolojik olarak gelişememesine neden oldu. Hamsi beklentisi yok şu anda. Şu anda soğuk hava depolarından çıkan hamsi satılıyor. Hava şartları düzelince çinekop ve dip avcılığı olacak. Bunlarda kıyı balıkçılığını biraz ilgilendiriyor. Ekonomiye katkısı olan balıklar değiller. Ekonomiye hamsi, istavrit ve palamut katkı veriyor” diye konuştu.

BARTIN’DA TÜM TEZGAHLAR KAPALI

Bartın’ın Amasra ilçesinde, etkili olan kar yağışı nedeniyle balıkçılar denize açılamadı. Tüm balıkçı tezgahları, olumsuz hava şartları nedeniyle kapandı. Balıkçılar havaların düzelmesinin ardından yeniden balık avına çıkmak için hazırlıklar yapıyor.

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