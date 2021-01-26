Batı Akdeniz’deki sulak alanlar hayran bıraktı

Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)- DOĞA Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Burdur 6’ncı Bölge Müdürlüğü tarafından kış ortası su kuşu sayımları sırasında Batı Akdeniz’nde dron ile havadan çekilen sulak alanların görüntüleri hayran bıraktı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Burdur 6’ncı Bölge Müdürlüğü tarafından koordine edilen Salda, Burdur, Eğirdir, Avlan, Gölhisar, Karataş, Kovada ve Gölcük gölleriyle Patara Çayağzı ve Beymelek Lagünü’nde yapılan Göller Bölgesi kış ortası su kuşu sayımı sırasında çekilen dron görüntüleri hayran bıraktı.

Avcılık ve Yaban Hayatı Şube Müdürü Tamer Yılmaz tarafından çekilen görüntülerde, göllerin ve sulak alanların mevcut halinin yanı sıra bünyesinde barındırdıkları kuşlar yer aldı.

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