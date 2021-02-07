Bataklığa saplanan eşek, iş makinesiyle kurtarıldı

Serhat Ozan YILDIRIM/TUNCELİ, (DHA)- TUNCELİ Valiliği'nden yapılan açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarında, Hozat ilçesinde güvenlik güçleri ile teröristler arasında çıkan çatışmada Jandarma Er Hüseyin...