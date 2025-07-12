Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, bu gece “Özgür Özel isimli siyasi parti lideri olan milletvekili kişi” ifadeli bir açıklama yayımlamıştı. Gelen tepkiler üzerinde Başsavcılık, “CHP Genel Başkanı Özgür Özel” şeklinde yeni bir açıklama metni yayımladı.

Başsavcılıktan yapılan tam açıklama ise;

''Cumhuriyet Halk Partisi genel başkanı Özgür Özel' in Antalya ili Muratpaşa ilçesinde gerçekleştirilen açık hava etkinliğinde, Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı uhdesinde mevcut bir soruşturma evrakı ile ilgili olarak açıkça gerçeğe aykırı bilgileri, kamu barışını bozmaya elverişli şekilde alenen yayması şeklinde gelişen eylemleri nedeniyle, hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 217/A maddesi gereği Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma suçundan re' sen soruşturma başlatılmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.'' ifadeleri yer aldı.