Başsavcılıktan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’a soruşturma (2)

VALİDEN AÇIKLAMA

Bolu Valisi Ahmet Ümit, Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın, kentteki yabancı uyrukluların su faturası ile katı atık vergilerine 10 kat zam yapacağını açıklamasıyla ilgili yazılı açıklama yaptı. Ümit, hukuk devletinin en temel ilkesinin eşitlik olduğunu belirttiği açıklamada şunları kaydetti:

“Hukuk devletinde, devletin vatandaşı olmayan şahısların ülkeye giriş ve çıkışlarının hangi şartlarda ve nasıl olacağı kanunlarla belirlenmiştir. Kanunlar aynı zamanda ülkeye girecek yabancıların girişlerinde, ülkede kalışlarında ve çıkışlarında görevli ve yetkili olan kişi ve kurumları da belirlemiştir. Bu kişi ve kurumlar Sayın Cumhurbaşkanımız, ilgili bakanlıklar ve Cumhurbaşkanlığı kabinesidir. Bolu Belediye Başkanı kendisini ve düşüncelerini ifade etmekte elbette serbesttir. Fakat bu tür sözler sarf edilirken kamunun huzurunun ve kamu düzeninin ve tarihi gerçeklerin de göz önünde bulundurularak hareket edilmesini arzu ederiz. Sorumluluk sahibi insanlara da bu yakışır. Diğer taraftan, hukuk devletinin en temel ilkelerinden biri eşitlik ilkesidir. Ülkemizin hiçbir noktasında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayan ancak halen Türkiye’de ikamet eden şahısların hiçbirine farklı fiyat tarifesinin uygulandığı herhangi bir yer bulunmamaktadır çünkü bizim kültürümüz bu. Temel hak ve özgürlükler, anayasa ve kanunlarla koruma altına alınmıştır. Yasal yükümlülüklerde de eşitlik ilkesi temel kuraldır. Kaldı ki söz konusu mesajlarda bahsedilen şahıslar önce ‘insan’ sonrasında bizim gönül coğrafyamızın insanlarıdırlar.”

‘HUKUKİ DEĞERLENDİRME YAPILIR VE GEREKLİ GİRİŞİMLERDE BULUNULUR’

Belediye tarafından eşitlik ilkesine aykırı herhangi somut karar alınırsa hukuki değerlendirmenin yapılarak gerekli girişimlerde bulunulacağını bildiren Ümit, açıklamasına şöyle devam etti:

“Bolu’da yaşayan ve geçici koruma altında bulunan misafirlerle ilgili basın ve yayın organlarında her ne kadar Belediye Başkanı tarafından söylendiği ifade edilen başta ‘temel ihtiyaçlarla ilgili ücretlendirmelere yapılacak zamlar’ olmak üzere çeşitli iddialar yer almaktaysa da henüz Bolu Belediye Başkanlığı tarafından alınmış somut bir karar bulunmamaktadır. Bolu Belediyesi tarafından basında yer aldığı yönde eşitlik ilkesine aykırı herhangi bir somut karar alınırsa o zaman bu kararların hukuki değerlendirmesi yapılır ve gerekli girişimlerde de bulunulur.”

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