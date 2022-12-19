Başpehlivan Cengizhan Şimşek dünyaevine girdi

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İbrahim LALELİ/ ANTALYA, (DHA)- TARİHİ Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde başpehlivan olan Cengizhan Şimşek, Nur Damla Belen ile Antalya’da hayatını birleştirdi.

661’inci Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde, finalde güreştiği Mustafa Taş’ı mağlup ederek altın kemerin sahibi olan Cengizhan Şimşek, Nur Damla Belen ile evlendi. Antalya’nın Serik ilçesinde düzenlenen törene; Şimşek’in yakın arkadaşlarının yanı sıra güreş camiasının tanınmış isimleri katıldı. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, çiftin nikahını kıydı. Çifte mutluluklar diyen Başkan Böcek, “Aranızda sevgi, saygı hiç eksik olmasın. Sizlere mutluluklar diliyorum” dedi. Ali Kınık’ın söylediği ‘Çocuk Gibiyim’ adlı şarkı ile dans eden çift, karşılıklı zeybek oynadı. Tezahürat eşliğinde zeybeği tamamlayan Şimşek ise ayakta alkışlandı. (DHA)

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