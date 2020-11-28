Başörtüsü yem karma makinesine dolanan kadın öldü

24 Kasım 1928 Millet Mekteplerinin açılmasıyla yaşlı, genç, çocuk ,kadın demeden yeni harflerle okuma yazmanın öğretildiği, eğitim seferberliğinin başlatıldığı ve Atatürk’ünde Başöğretmenliği kabul ettiği tarihtir ve 1981 yılından bu yana da Öğretmenler Günü olarak ülkemizde kutlanmaktadır.