BASK’tan cumhurbaşkanı Erdoğan’a ikramiye mektubu

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BASK Genel Başkanı Mehmet Alper ÖĞRETİCİ, memurlara ikramiye verilmesi için Cumhurbaşkanına 26 Ocak Perşembe günü 23. kez (Yirmiüç) başvurduklarını ve kamu işçilerine olduğu gibi memurlara da ilave tediye (ikramiye) verilmesini istediklerini açıkladı.

BASK Genel Başkanı Mehmet Alper ÖĞRETİCİ açıklamasında şöyle dedi:

“6 Ocak 2023 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 6649 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan işçilere (taşeron işçiliğinden kadroya geçenler dahil) 27 Ocak Cuma günü 13 günlük ücretleri tutarında yılın ilk ilave tediyesi (ikramiye) ödenecektir. İkinci yarısı ise 17 Nisan 2023’te ödenecektir.

KAMU İŞÇİLERİNE 67 YILDIR ÖDENİRKEN MEMURLARA 1 KURUŞLUK İKRAMİYE BİLE YOK

Kamuda çalışan işçilere 1956 tarihinden beri 6772 sayılı Yasa uyarınca Cumhurbaşkanlığı Kararları ile her yıl yarım aylıkları tutarında 4 adet ilave tediye (ikramiye) ödenmektedir.

Toplu iş sözleşmeleri uyarınca da kamu işçilerine yılda iki kez birer aylıkları tutarında iki ikramiye ile vergi dilimi kayıplarını karşılayabilmek için ayrıca Denge Ödeneği de ödenmektedir.

İşçi sendikalarını ve konfederasyonlarını bu başarılarından dolayı tebrik ediyor, memur sendikalarına örnek olmalarını diliyoruz.

Kamu kurum ve kuruluşlarında işçilerle birlikte çalışan, çoğu kez aynı odayı paylaşan memurlara ise yasal hakları olmasına rağmen 1 kuruşluk bir ikramiye bile ödenmemektedir.

AYRIMCILIĞA VE HAKSIZLIĞA İSYAN EDİYORUZ

Memurlar olarak bu haksızlığa ve ayrımcılığa isyan ediyoruz. Devlet, çalışanları arasında ayrım yapmamalıdır. Memurlara üvey evlat muamelesi yapılması utanç vericidir, memurlara zulümdür.

CUMHURBAŞKANINA 23. KEZ BAŞVURDUK

Siyasi partilerle, TBMM grup başkanvekilleri ile defalarca görüştük, taleplerimizi defalarca ilettik.

BASK olarak, Sayın Erdoğan’ın Cumhurbaşkanlığı döneminde (Başbakanlık dönemindeki başvurularımız hariç) son yazımızla 23. kez başvuru yaptık. Bugüne kadar cevap alamadık.

Oysa; 4688 sayılı Yasanın 28 inci maddesinde “toplu sözleşmenin kapsamı” başlığı altında toplu sözleşmelerde görüşülecek konular arasında “ikramiye” hakkı bulunmasına rağmen, memurların 20 yıllık toplu pazarlık sürecinde, ikramiye hakkı ne görüşme masasına getirilebilmiş ne de toplu sözleşme metinlerine girebilmiştir.