Basketbol maçında deprem tatbikatı

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Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, (DHA) -Türkiye Erkekler Basketbol 2’nci Ligi’nde oynanan Nazilli Belediyespor-Pizza Bulls Co Basket maçı ülke genelinde ilk kez yapılan deprem tatbikatına denk geldi. Maç esnasında oyuncular, hakemler, seyirciler ve mücadeleyi takip eden Kaymakam Sedat Sırrı Arısoy, Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan ile Aydın Gençlik Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu, Türkiye genelinde olduğu gibi saat 18.57’de, “Çök-Kapan-Tutun” tatbikatı yaptı. Ligde Nazilli Spor Salonu’nda oynanan sezonun ilk maçında ev sahibi ekip, parkeden 76-62 galip ayrılırken, tüm sporcular ve salon, ülke genelinde olduğu gibi birlikte deprem tatbikatı da gerçekleştirdi.

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