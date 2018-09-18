Başkentteki yemekhane ve kantinler denetlendi

TARIM ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü gıda denetçileri, eğitim-öğretim yılının ilk gününde başkentteki okulların yemekhane ve kantinlerini denetledi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Beykaya ve İl Tarım ve Orman Müdürü Bülent Korkmaz ve gıda denetçileri Ankara Atatürk Lisesi, Maltepe Ortaokulu ve Sarar İlkokulu kantin ve yemekhanesinde incelemelerde bulundu. Gıda denetçileri yiyeceklerin hazırlandığı mutfaklardaki hijyen şartları, ürünlerin hangi ortamda muhafaza edildiği, yiyeceklerin hazırlanmasında kullanılan malzemelerin son kullanma tarihleri ve birçok kıstası baz alarak inceleme yaptı.

Ankara Atatürk Lisesi yemekhanesinde incelemelerde bulunan Mehmet Beykaya, olumsuz gördüğü durumları kantin işletmecisine bildirdi. Yemeklerin hazırlanmasında ahşap malzemelerin kullanılmaması gerektiğini kaydeden Beykaya, süt ve süt ürünlerinin soğuk zincir koşullarında muhafaza edilmesi gerektiğini bildirdi. Yemekhane ve kantinde çalışacak personelin mutlaka özel hijyen eğitimi almış olması gerektiğini belirten Beykaya, bakanlık olarak bu konuyla özellikle ilgilendiklerine işaret etti.

‘ANKARAMIZDA 1264 KANTİNDE 280 GIDA DENETÇİSİ VE 140 EKİPLE DENETİME ÇIKTIK’

Ankara’da 1264 kantinde 280 gıda denetçisi ve 140 ekiple denetime çıkıldığını belirten Beykaya. Öğrencilerin sağlıklı ve güvenlikli gıda tüketiminin kendileri için önemli olduğunu söyledi.

Mehmet Beykaya şöyle konuştu:

“Ankara’nın en eski okullarından birinde hem yemekhane hem kantinde denetim faaliyeti gerçekleştirdik. Çocukların sağlıklı gıda tüketimi son derece önemli. Gıdanın ham maddenin ilk başlangıcından son ürüne kadarki bütün aşamalarda titizlikle bütün aşamaları kontrol ettik. Arkadaşlarımız denetim faaliyeti gerçekleştirdiler. Gerek ham madde gerek kullanılan alet ve ekipman, sunum için gerçekleştirilen malzemeler onların malzemesi yani duvarından tavanına kadar havalandırmasından aydınlatmasına kadar her aşamada gıdaya risk oluşturabilecek bütün unsurlar tek tek değerlendirildi. Uygun olmayanlar arkadaşlar tarafından işletmeciye bildirildi ve hijyen yönetmeliği kapsamında 15 günlük bir süre verildi. Eğer bu süre sonrasında tavsiyelerimiz noktasında düzeltme olmazsa bu konuda yasanın bize verdiği yetki kapsamında cezai uygulamaya başvuracağız.”

‘KANTİNDE ÖĞRENCİLERE VERİLECEK GIDALAR ÜZERİNDE LOGO OLACAK’

Okul kantinlerinde hangi ürünlerin satılıp satılmayacağının Milli Eğitim Bakanlığı tarafından daha önce belirlendiğini anımsatan Mehmet Beykaya, “Okul kantinleri son derece önemli. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hangi gıdaların satılıp satılmayacağı belliydi. Bu çalışmaları hem taçlandırma hem de konuya paydaş olan kurumlar olarak hizmette kaliteyi artırmak, denetim faaliyetlerini kolaylaştırmak. Kantincilerin gıda alırken işlerini kolaylaştırmak adına bir protokol çalışması hazırlığımız var. Bu çalışma kapsamında bundan sonra Milli Eğitim Bakanlığı genelgesi kapsamında hangi gıdalar kantinde öğrencilere verilecekse o gıdalar üzerinde bir logo olacak. O logolu ürünler kantinlerde satışa arz edilecek, olmayanlar edilmeyecek” dedi.