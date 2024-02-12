İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre Altındağ, Çubuk ve Şereflikoçhisar ilçelerinde 5 şüphelinin uyuşturucu madde üretimi ve ticareti yaptığının belirlenmesinin ardından Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda 430 gram esrar, 72 gram sentetik uyuşturucu, 24 uyuşturucu kullanma aparatı, 500 mililitre uyuşturucu olduğu değerlendirilen sıvı, 12 uyuşturucu uyarıcı hap, 50 paketleme poşeti, 2 hassas terazi, esrar öğütme aparatı ve 7 muhtelif tarihi eser ele geçirildi.​​​​​​​

Yakalanan 5 şüpheli hakkında adli işlemlere başlandı.

Ayrıca, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan 22 yıl 11 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.E. de Mamak'ta gözaltına alınarak Sincan Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.