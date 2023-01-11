Başkentte üç tenor aynı sahnede buluştu

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LİMAK Filarmoni Orkestrası ‘gelenekselleşen yeni yıl konserleri’ kapsamında CSO Ankara Ada Salon’da dünyaca ünlü üç tenoru aynı sahnede ağırladı.

Heiko Mathias Förster’in orkestra şefliği yaptığı konserde, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Tenor Murat Karahan ile günümüz operasının en aktif ve dünya sahnelerinin aranılan tenorları Rame Lahaj ve Marcelo Álvarez operalardan aryalar ve yöresel halk şarkıları ile müzik ziyafeti sundu. Konser siyaset, iş ve sanat dünyasından isimler izledi. 11 Ocak’ta Zorlu PSM İstanbul’da gerçekleşecek konserler ile çok sesli müzik geniş kitlelere ulaşmaya devam edecek. Konserlerden elde edilecek gelirlerin bir kısmı Haydiko (Hayvanları, Doğayı, İnsanları Koruma ve Yaşatma) Derneği’ne bağışlanacağı belirtildi.

‘KONSERLERİMİZE DEVAM EDECEĞİZ’

Limak Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir, Limak Filarmoni Orkestrası’nın 4 yıldır konserlere devam ettiğini söyleyerek, “Her yaptığımız konseri yardım hedefiyle gerçekleştiriyoruz. Burada da toplayacağımız bağışın bir kısmı Haydiko Derneğine gidecek. Limak Filarmoni Orkestrası pandemi öncesinde Zeki Müren’i filarmonik olarak orkestra ile çalarak Türkiye’de 12 şehre gitti. 22 bin izleyici ile buluştuk. Diğer amacımız dünyaca ünlü orkestra şefleri, sanatçıları bir araya getiriyoruz. Bu sene de Türkiye’nin farklı yerlerinde hem Türk insanına filarmonik müziği sevdirmek hem de dünyaca ünlü sanatçılarla tanıştırmak eski Türkçe şarkıları filarmonik olarak seslendirmek gibi amaçlarla konserlerimize devam edeceğiz” dedi.