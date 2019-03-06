Ankara’nın lounge müzik merkezi Vesperna Sahne’nin harika atmosferinde, çok farklı bir deneyim yaşanacak.

Ankaralılar şehrin telaşından uzaklaşarak hem sosyalleşecek hem de gurme lezzetler eşliğinde unutulmaz bir gece geçirecekler.

Dünyanın en sosyal oyun deneyimi Pub Story, Ankara’nın en özel mekanlarından Vesperna’yla birlikte çok lezzetli bir gece tasarladı. Şehrin en lezzetli buluşmasında amaç; görevi tamamlamak. Hayatın ve ağzının tadını bilenler 7 Mart Perşembe günü saat 21.00’da Vesperna’nın harika atmosferinde buluşacaklar.

GÖREV SOSYALLEŞMEK

Hemen her etkinlikte katılımcıların motivasyonunu yükseltmek, eğlendirmek, herkesin kaynaşmasını sağlamak amacıyla çeşitli etkinlikler, eğlenceler organize edilir. Ancak, bu gibi etkinliklerde katılımcıların farklı insanlarla tanışıp vakit geçirmesi gerekirken, onlar genellikle yine bütün gün beraber oldukları aynı kişilerle zaman geçirirler. İşte bu düzeni kırmak adına Vesperna Ankara’da farklı konseptli bir etkinlik tasarlandı. Oyun süresince tanımadığınız insanlarla birlikte size verilen görevi yerine getiriyor ve performansınıza göre puanlandırılıyorsunuz. Ortamdaki yeni insanlarla tanışarak oynanabilen ve sosyal deneyimi yüksek oyun Pub Story; Ankara’da en ilginç ve en eğlenceli anları yaşatmak için Vesperna’da.

ZİYAFET EŞLİĞİNDE; SOSYALLEŞ, OYNA, EĞLEN

Congresium’un giriş katında hizmet veren Vesperna, Dünya, Akdeniz ve Türk mutfağının birbirinden farklı ve lezzetli yemeklerini aynı çatı altında topluyor. Eşsiz lezzetlerde, klasikleşen tatları sunan Vesperna, Pub Story Apero etkinliği için de birbirinden lezzetli gurme tatların oluşturduğu bir menü hazırlandı.