Başkentte sigara yasağına uyuldu

Gökhan CEYLAN- Harun ÖZALP/ANKARA, (DHA) – ANKARA’da, koronavirüs tedbirleri kapsamında, cadde ve sokaklar ile duraklarda sigara içilmesi yasaklandı. Halkın, sigara yasağına büyük oranda uyduğu gözlendi.

İçişleri Bakanlığı’nın dün akşam yayımladığı genelgeyle 81 ilde valilik ve kaymakamlıklarca belirlenen yerlerde sigara içilmesi yasaklandı. Bakanlığın genelgesi üzerine toplanan Ankara İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, koronavirüs salgınına karşı maskenin doğru ve sürekli kullanımının sağlanması amacıyla vatandaşın yoğun olarak bulunduğu cadde ve sokaklar, ihtiyaç duyulan meydanlar ve toplu taşıma araç durakları gibi alanlarda sigara, tütün ve tütün mamullerinin tüketilmesinin yasaklanmasına karar verdi. Ankaralıların maske kuralına ve sigara yasağına büyük oranda uyduğu gözlendi. Kentin en yoğun noktalarını kullananların, maskelerini kurallara uygun taktıkları görüldü. Kent sakinleri, genel olarak karardan memnun olduklarını, sigara içenlerin içmeyenlere saygı duyması gerektiğini ve hastalığın engellenmesi konusunda bu tedbirlerin önemli olduğunu dile getirdi.

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