Başkent’te şeffaf yönetim dönemi

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın talimatıyla ANFA Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen “Yeşil Alan ve Bakım Onarım İşi Teklif Alımı” İkinci gününde de yoğun ilgi gördü.

-Büyükşehir Belediyesi yaklaşık 400 Milyon TL bedelli teklif alımı işini canlı yayınlıyor.

-BİN 662 FİRMA BAŞVURDUĞU TEKLİF ALIMININ İLK GÜNÜNDE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SOSYAL MEDYA HESAPLARI ÜZERİNDEN KESİNTİSİZ YAPILAN CANLI YAYIN 8 SAAT 25 DAKİKA SÜRDÜ

İlk gün on binlerce kişinin takip ettiği canlı yayını Başkan Yavaş da izledi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi ANFA Genel Müdürlüğü tarafından davet yerine ilan yolu ile herkese açık olarak gerçekleştirilen “Yeşil Alan ve Bakım Onarım İşi Teklif Alımı” canlı olarak yayınlanıyor.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın “Şeffaf Belediyecilik” anlayışının Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde uygulanması yönündeki talimatının ardından ilk kez uygulanan canlı yayına tüm Türkiye genelinden vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Kesintisiz 8 saat 25 dakika süren ilk günkü canlı yayını Başkan Yavaş ile birlikte on binlerce kişi izledi.

400 MİLYON TL BEDELLİ TEKLİF ALIMI

ANFA Genel Müdürlüğü’nün Ankara Büyükşehir Belediyesi İl Sınırları içerisinde bulunan; Yeşil Alanlar, Parklar, Refüjler, Yan Bantlar, Mezarlıklar, Piknik Alanları, Barajlar, Göller, Rekreasyon Alanları ve Tesislerin Bakım-Onarım ve Tadilat Hizmet Alımı işini kapsayan “Yeşil Alan Bakım ve Onarım İşi Teklif Alımı”na bin 662 firma rekor başvuruda bulundu.

Şartnamede yer alan belgelerin ve kapalı teklif mektuplarının yer aldığı zarfları değerlendiren komisyonlar, toplamda 400 Milyon TL bedelli teklif alımı işini titizlikle gerçekleştiriyor.

AKILLARDAKİ ŞÜPHELERİ KALDIRAN UYGULAMA

İlk kez teklif alımına katılan firmalar ise bu uygulamadan son derece memnun.

-Derya Okunç: “Bir vatandaş olarak öncelikle bu uygulamadan çok memnunum. Halka açık ve şeffaf olması beni de toplumumuzu da mutlu etti. Türkiye genelinde canlı yayınlanması ve isteyenlerin izleme imkanı bulması çok hassas bir düşünce. Öncelikle ülkemiz adına bu şekilde tekliflerin açık yapılması gelecek adına bir umut. Çocuklarımız için içimiz rahat. Tüm teklifler ve işlemler şeffaf olduğu için insanlar itiraz etmeyecektir ve akıllarında bir şüphe kalmayacaktır. Kavgasız güzel bir teklif ortamı var, bu fikri yaşama geçirdiği için tüm yetkililere ve Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a teşekkür ediyorum.”

-Ezgi Sütçü: “Bize sunulan bu imkandan dolayı öncelikle tüm emeği geçenlere teşekkür ediyorum. İlk kez bir belediyeye teklif sunuyoruz. Tekliflerin herkese açık yapılmasından dolayı gözümüz arkada kalmıyor. Bu güven ortamında olmaktan mutluyum. Bu uygulama bize umut veriyor. Acabalar, akıllardaki soru işaretleri ortadan kalkmış oldu.”

-Oktay Coşkun: “Kırıkkale’den teklif vermeye geldim. Halka açık bir ortamda yapılan bu uygulama oldukça samimi olmuş. Halk bu konuda daha bilgilenmiş olacak. Kapalı kapılan ardında yapılmaması bize güven veriyor. Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a başarılar diliyorum ve şeffaf bu uygulama için tebrik ediyorum.”

8-10 Mayıs tarihleri arasında üç gün sürecek olan teklif alımı üçüncü gününde de Büyükşehir Belediyesi Youtube adresi “www.youtube.com/ankarabbld” ile ANFA Genel Müdürlüğü internet adresi “www.anfa.com.tr” adresi üzerinden canlı yayınlanacak.