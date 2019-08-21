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Başkent’te rögar kapakları yenileniyor

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ASKİ Genel Müdürlüğü, Başkent’in bulvar, cadde ve sokaklarında bulunan kanalizasyon baca kapaklarını (rögar) yeni tasarım rögar kapaklarıyla değiştirmeye başladı.

Standart üstü yük ve çevresel etkenlerle kırılan, yerinden çıkan, ekonomik ömrünü tamamlayan ya da çalınmış yağmur suyu ve baca kapakları, trafik yüküne daha da dayanıklı yeni tasarım kapaklarla değiştiriliyor.

TRAFİK KAZALARININ DA ÖNÜNE GEÇİLECEK

Hasarlı veya çalınan rögar kapakları nedeniyle meydana gelen trafik kazalarında can ve mal kayıplarının yaşandığına dikkat çeken ASKİ yetkilileri, bu durumun ASKİ’yi maddi ve manevi yükümlük altına soktuğunu hatta kurum personelini de hukuken mağdur ettiğini ifade ettiler.

Sorunun çözümü için ASKİ’de görevli mühendislerden oluşan bir komisyon oluşturulurken, mevcut rögar kapak tipleri ve yenileri tek tek incelendi. Başkent genelinde kullanılan baca kapaklarında kapağın açılmasını sağlayan menteşenin kapak gövdesinden ayrı olduğu, kapağın kilitleme sisteminin manuel olması nedeniyle kilitlenmeyen kapakların trafik yükü altında açıldığı hatta bu nedenle rögar kapaklarının kolaylıkla yerinden sökülerek çalındığı tespit edildi.

ÇALINMAYA KARŞI OTOMATİK KİLİT MEKANİZMALI KAPAKLAR

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Bu sorunların tespitinin ardından, dayanıklılığı arttırılmış yeni tip rögar kapaklarının tasarlandığını ifade eden ASKİ yetkilileri; otomatik kilit mekanizmalı,  iş güvenliği açısından düşmeye karşı kademeli kapanma sistemi bulunan ve menteşe kısmının dayanıklılığı arttırılmış kapaklar yapıldığı bilgisini verdiler.

Başkent genelinde ilk aşamada 5 bin rögar kapağının yeni tip kapaklarla değiştirileceğini belirten yetkililer, değişim çalışmalarının trafiğin uygun olduğu saatlerde ve gerekli önlemler alınarak gerçekleştirildiğini vurguladılar.

Kanalizasyon baca kapakları ile yağmur suyu ızgaralarının sıklıkla çalınarak hurda niyetine satıldığını hatırlatan yetkililer, yeni tip kapakların yapısının çalınmaları da önleyeceğini kaydettiler. 

“55 TON YÜKE DAYANIKLI RÖGAR KAPAKLARI”      

ODTÜ Yapı Malzemeleri Laboratuvarı’nda kırım testi uygulanan yeni tip rögar kapaklarının 40 ton yerine yaklaşık 55 ton yüke kadar dayanıklı olduğunun tespit edildiğini vurgulayan yetkililer, şu açıklamalarda bulundular:

“Rögar kapaklarını trafik yükünün yoğun olduğu bulvarlarda değiştirmeye başladık. TS 1478 EN 124’e göre üretilen yeni tasarım kapaklarını mevcut kapaklardan ayıran en önemli özellik kapağın açılmasını sağlayan menteşenin kapak gövdesine bütünleşik olmasıdır. Kapağın kilitleme sisteminin otomatik olması (kapak kapatılması ile kitlenmesi), trafik yükü altında kapağın istemsiz açılmamasını da sağlıyor. Ayrıca hırsızlık olaylarında kilit mekanizması nedeniyle kolay çalınamıyor ve kilitleme sistemi sayesinde kontrolsüz düşmediği için çalışan personele de zarar vermiyor.”

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Editörhttps://sonsoz.com.tr

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