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5 Nisan 2019
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Çankaya Belediyesinin ana sponsorlarından olduğu, Sevda-Cenap And Müzik Vakfı tarafından düzenlenen Uluslararası Ankara Müzik Festivali 36'ncı kez kapılarını sanatseverlere açtı
Çankaya Belediyesinin ana sponsorlarından olduğu, Sevda-Cenap And Müzik Vakfı tarafından düzenlenen Uluslararası Ankara Müzik Festivali 36'ncı kez kapılarını sanatseverlere açtı
Yerel Haberler

Başkentte müziğin baharı başladı

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Çankaya Belediyesi’nin ana sponsorlarından olduğu, Sevda-Cenap And Müzik Vakfı tarafından düzenlenen Uluslararası Ankara Müzik Festivali 36’ncı kez kapılarını sanatseverlere açtı

Başkentin en önemli uluslararası etkinliklerinden olan, Sevda-Cenap And Müzik Vakfı’nın 36 yıldır “Ankaralılık” adına düzenlediği Uluslararası Ankara Müzik Festivali, muhteşem bir konserle başladı. Çankaya Belediyesinin ana sponsorlarından biri olduğu festivalin açılışına 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen katıldı.

Başta Başkent Ankara olmak üzere tüm Türkiye’nin müzikal kapasitesinin yansıtılması ve genç sanatçıların desteklenmesi ilkesiyle düzenlenen festival, şef Orhun Orhon yönetimindeki Orkestra Akademik Başkent ve koro şefi Çiğdem Aytepe’nin hazırlığında TRT Ankara Radyosu Çoksesli Korosu’nun senfonik konseriyle başladı. Ankaralı sanatseverlerin büyük beğenisini kazanan konserde; soprano Görkem Ezgi Yıldırım, alto Elif Canbazoğlu, tenor Arda Doğan ve bariton Arda Aktar solistliğinde W.A. Mozart’ın Taç Giyme Töreni Missası ile piyanist Gökhan Aybulus solistliğinde S. Rachmaninoff’un 2 numaralı konçertosu seslendirildi.

DOPDOLU BİR FESTİVAL

Ankaralılar, 36. Uluslararası Ankara Müzik Festivali ile 4-25 Nisan tarihleri arasında dopdolu müzikal bir bahar yaşayacak. Festivalde bu yıl yüzlerce sanatçı ve topluluk sahne alacak. İlk kez Türkiye’de UAMF’de konser verecek klasik gitar dünyasının genç gitarist Yamandu Kosta, beş kıtada binlerce konser veren besteci, piyanist ve orkestra şefi Manolo Carrasco ve Flâmenko Topluluğu sanatseverlerle buluşacak. 75 yıllık geçmişine 50’den fazla ödül sığdırmış 100 kişilik dansçı ve müzisyen kadrosuyla Virsky Ukrayna Ulusal Dans Topluluğu da Ankaralılara unutulmaz bir gösteri sunacak. Çekya’nın önemli müzisyenlerinden Josef Spacek-Miroslav Sekera keman – piyano ikilisi de konser verecek.

Festival, 25 Nisan’da Vakthang Kakhidze şefliğinde Tiflis Senfoni Orkestrası’nın konseri ile kapanacak. Bu konserde, eğitimini Türkiye’de tamamlamış, uluslararası ödüllerin sahibi genç keman sanatçısı Veriko Tchumburidze solist olarak sahne alacak.

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Editör
Editörhttps://sonsoz.com.tr

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