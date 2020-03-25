Ankara Büyükşehir Belediyesi koronavirüs salgınıyla mücadelesinde yeni tedbirler alarak, vatandaşları uyarmaya devam ediyor. Başkent’te başlatılan yeni uygulama ile AŞTİ başta olmak üzere Büyükşehir Belediyesi hizmet binalarına ‘mesafeni koru’ yapıştırmaları yerleştirildi.

Uyarıcı nitelikli “sticker”ları marketlere de dağıtmaya başladıklarını belirten Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Mustafa Koç, kendi sağlıkları için ve başkalarının sağlığı için vatandaşlarda bir bilinç oluşturmayı amaçladıklarını söyledi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi yeni önlemler alarak koronavirüs salgınıyla mücadelesini sürdürüyor.



“EvdeKal” çağrısıyla sosyal medya hesapları üzerinden, kent ekranlarından ve afişlerle uyarılarına devam eden Büyükşehir Belediyesi, farkındalık yaratmak amacıyla “mesafeni koru” yapıştırmaları hazırladı.



İLK UYGULAMA AŞTİ’DE



Yolcu trafiğinin yaşandığı AŞTİ’de bu “sticker”ları yerleştiren Büyükşehir Belediyesi, özellikle otobüs firmalarının yazıhanelerinin önlerinde bilet sırası için bekleyen vatandaşların bu uyarıya dikkat etmelerini sağlıyor.

Halk sağlığı için AŞTİ’de günlük olarak dezenfeksiyon çalışmalarının devam ettiğini belirten Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Mustafa Koç, yer zeminlerine yerleştirdikleri yapıştırmalar ile vatandaşlarda farkındalık oluşturmak istediklerini dile getirerek, şöyle konuştu:



“Büyükşehir Belediyemizin koronavirüsün yayılmasına karşı verdiği mücadelede dezenfeksiyon çalışmalarını önemsiyoruz. Bunun dışında bu mücadeleyi bir adım daha ileriye taşıyıp, sosyal mesafenin korunması konusunda halkımızda bir bilinç oluşturmak için çalışmalar yapıyoruz. Yolcu sayısında ciddi düşüş var ancak AŞTİ’de peronların önünde bekleme yerlerine “sticker” yaptırdık, asansörlerin önüne de yapıştırdık. Otobüslerde de ikili koltuklarda tek kişi oturulması, arkalı önlü koltuklarda da çapraz oturulması yönünde İç İşleri Bakanlığı genelgesi devreye girdi. Biz de bunu şehirler arası otobüs firmalarına tebliğ ettik. Uygulamasını zabıtalar ve güvenlik görevlileri aracılığıyla takip ediyoruz. Firmaların önemli ölçüde gelir kaybı var. Başkanımız Sayın Mansur Yavaş’ın talimatıyla ve BUGSAŞ Yönetim Kurulu kararıyla da AŞTİ’den çıkışta otobüslerden alınan ücreti yarı yarıya indirdik. Vatandaşlarımızda bir duyarlılık görüyoruz. Bütün Ankaralılara sesleniyorum, lütfen evinizde kalın, dışarı çıktığınızda sosyal mesafeyi koruyun, virüsün yayılmasına engel olun diyorum.”

MARKETLERE DE DAĞITILIYOR



Vatandaşların yoğun olarak kullandığı marketlere de uyarıcı sticker’lar dağıttıklarını belirten Zabıta Daire Başkanı Mustafa Koç, hazırladıkları afişlerle de “EvdeKal” çağrısı yaptıklarını söyledi.

Uygulamanın yapıldığı marketlerde zabıta ekipleriyle birlikte incelemelerde bulunan Koç, şu bilgileri verdi:

“Marketlerin girişine ‘alışverişini tamamlayınca hemen evine dön’ uyarı afişlerini asıyoruz. İç İşleri Bakanlığımızın bir genelgesi daha belediyemize intikal etti. Marketlerin metrekaresine göre içeride bulunabilecek müşteri sayısını belirleyen genelgeye uyum sağlanabilmesi için marketlerin girişine en fazla kaç müşterinin girebileceğini gösterir uyarılar astırdık. Kasa önünde birikmeleri önlemek için de yere ‘mesafeni koru’ sticker’ları yapıştırdık. Bu çalışmaları Ankara genelinde yaygınlaştırmak istiyoruz.”

Market alışverişi yaptığı sırada sticker’ları gördüğünü ifade eden Tuncer Ömür, “Sağlık için bir mesafe olmalı. Çok mantıklı bir uygulama. Kasada işlem yapılırken, müşteriler arasında aralık mesafesinin korunması uygulamasından çok memnunum. Başkanımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.



ASANSÖRLERE DE STİCKER



Büyükşehir Belediyesi hizmet binalarına da yerleştirilmeye başlayan sticker’lar asansör içlerine de uygulanıyor.

Sosyal mesafenin korunması uyarısını taşıyan sticker’larla çalışanların sağlığını da önceleyen Büyükşehir Belediyesi, asansörlere salgın riskine karşı 4 kişinin binmesi uyarısında bulunuyor. Büyükşehir personelinden Başak Yılmaz, “Personel sağlığını korumak için alınan önlemden memnunum. Başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Mansur Yavaş olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ederim” derken, Esra Okkalı, “Belediye’de başlatılan sosyal mesafe uygulamasından gerçekten memnun kaldım” diye konuştu. Sağlık için sosyal mesafe uyarısını içeren sticker’ların etkili olduğunu düşündüğünü söyleyen Osman Özcan da, “Belediyemizin salgın hastalıktan dolayı başlattığı sosyal mesafeyi koruyalım uygulamalarını yerinde buluyorum” değerlendirmesinde bulundu.

Yer yapıştırmaları vatandaşların günlük olarak seyahat ettiği Metro ve ANKARAY İstasyonlarına da kısa süre içinde uygulanacak.