Başkent’te Kırsal Kalkınma Hamlesi Sürüyor

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, kırsal kalkınmayı geliştirmek ve yerli üretimi artırmak amacıyla ilk kez Başkentli çiftçilere kırmızı mercimek tohumu desteği sağladı. Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı; Şereflikoçhisar, Bala ve Haymana ilçelerinde 675 çiftçiye yüzde 90’ı hibe, yüzde 10’u çiftçi katkı payı olmak üzere toplam 200 ton “Kırmızı Mercimek Tohumu” dağıtımı gerçekleştirdi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, kırsal kalkınmayı desteklemek ve ülke ekonomisine katkı sağlamak amacıyla Başkentli çiftçilere yönelik destek projelerini hayata geçirmeye devam ediyor.

Başkan Yavaş, yerli üretimi teşvik ederek nadas alanlarını daraltmak, kuru tarım alanlarını değerlendirmek ve girdi maliyetlerini düşürmek için yeni bir destek projesini daha başlattı. Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı bu yıl ilk kez Şereflikoçhisar, Bala ve Haymana ilçelerinde çiftçilere “Kırmızı Mercimek Tohumu” dağıtımı gerçekleştirdi.

675 YERLİ ÜRETİCİYE TOPLAM 200 TON KIRMIZI MERCİMEK DAĞITIMI YAPILDI

Başkent’te tarımı canlandıracak projelere Başkan Yavaş’ın talebi doğrultusunda ağırlık veren Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, bu desteklerle çiftçilerin gelir seviyesini artırmak ve iklim kaynaklı tarım alanlarından maksimum düzeyde fayda sağlamayı amaçlıyor.

Nohut tohumundan Macar fiği tohumuna kadar çok sayıda tarımsal destek projesiyle Başkentli çiftçilerin yüzünü güldüren Büyükşehir Belediyesi şimdi de yüzde 90’ı hibe, yüzde 10’u çiftçi katkı payı olmak üzere üç ilçede ilk kez kırmızı mercimek tohumu desteğinde bulundu.

Şereflikoçhisar, Bala ve Haymana ilçelerinde 675 yerli üreticiye toplam 200 ton kırmızı mercimek tohumu dağıtıldı.

BAŞKENTLİ ÇİFTÇİLER: “MANSUR BAŞKAN GELDİ, ANKARA’YA BAHAR GELDİ”

Büyükşehir Belediyesinin ilk kez hayata geçirdiği kırmızı mercimek tohumu desteğinden yararlanan ve bu desteğe yoğun ilgi gösteren çiftçiler memnuniyetlerini şu sözlerle dile getirdiler:

-Ethem Sütçü: “Bu uygulama çok güzel oldu. Tarımı daha elverişli hale getirmek için teşvik edici. Çiftçinin üzerindeki yük kalktı. İlk defa mercimek alıyorum. Haymana ömründe ilk kez böyle hizmet görüyor. Mansur başkan çiftçinin yanındadır.”

-Cihan Mehmet Bakan: “Biz bu uygulamadan çok memnunuz. Büyükşehir Belediyesi çiftçiyi ve tarımı canlandırdı. Daha önce buğday, nohut, mercimek aldım ve çok memnunum bu hizmetlerden. Mansur başkan ile gurur duyuyoruz.”

-Muzaffer Şengül: “Mansur başkan bizi düşünüyor kendisine teşekkür ediyorum. Fiğ tohumu, mercimek ve nohut desteğinden yararlandım. Emeği geçenlere teşekkür ederim.”

-Mehmet Sezer: “Geçen sene buğday ve nohut aldım. Bu destekler çiftçileri kalkındırıyor. Bu yıl da ilk kez mercimek desteği veriliyor. Çiftçi çok kar ediyor. Yüzde 90 hibe ile mercimek dağıtıyor çok memnunum. Allah Mansur başkandan razı olsun.”

-Rıza Demir: “Mansur başkan geldi Ankara’ya ve Haymana’ya bahar geldi. Her istediğimizi veriyor. Yollarımızı yapıyor. Yirmi senedir bir hizmet gelmedi Haymana’ya. Bütün hizmetleri aldık. Buğday, mercimek, fide, ağaç, nohut hepsinden yararlanıyoruz. Mansur başkana çok teşekkür ediyorum, inşallah gelecek bizim olur.”

-Mehmet Köse: “Mansur başkan çok çalışkan bir insan. Çiftçinin en sıkıntılı döneminde destek oluyor. Ben sevinçliyim ve gururluyum böyle bir belediye başkanımız olduğu için. Yakında nohutu da alacağız. Buğday da almıştım ektim ve çok da verim aldım. Şimdi de kırmızı mercimek alıyorum ve bu hizmetle üzerimizden büyük bir yük kalkmış olacak. Yapılan hizmetleri takdir ediyorum ve teşekkür ediyorum.”

-Mustafa Aşıcı: “Bu hizmet bize çok faydalı oldu. Şu an param yoktu, imkanım da yoktu mercimek alamayacaktım. Benim gibi çiftçilerin alacak durumu yok. Ben zor şartlarda Konya’dan tohum getirecektim ama bunu alınca vazgeçtim ve bu hizmeti aldığım için kar ettim. Şu dönemde 1 kilo mercimek bile bizim için çok önemli. Yüzde 90 hibe demek bedava demek. Bizim için çok güzel. Allah razı olsun Mansur başkandan.”

-Süleyman Öztürk: “Ben bütün desteklerden yararlanıyorum ve çok memnunum. Nohut ve mercimek desteği alıyorum. Mansur başkan ayrıca Haymana’ya fırın da kuracakmış bu da bizi sevindirdi.”

-İsmail Ateş: “Ben geçimimi çiftçilikten kazanıyorum. Eskiden belediyeden biz yardım alamadık. Bu hizmet bizi sevindirdi. Çiftçilere katkılarından dolayı Mansur Yavaş başkanımıza teşekkür ediyorum.”

-Kemalettin Yıldız: “Büyükşehir Belediyesinin eşit ve adaletli hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Nohut, mercimek, fiğ tohumu desteği aldım ve silaj tohumu dağıtılacak ondan da alacağım. Gelmiş geçmiş en büyük başkan olarak görüyorum Mansur Başkan’ı. Haymana’yı unutmadığı için ve bu duyarlılığından dolayı Mansur başkana başarılarının devamını diliyorum.”

-Hızır Özdemir: “Bu uygulamayı çok faydalı buluyorum. Macar fiğ aldım şimdi de mercimek alıyorum. Mansur başkana çiftçiyi unutmadığı için teşekkür ederiz.”

-Sadık Tuncay: “Bala’da çiftçiyim. Bu projeyi yapan Sayın Belediye Başkanımız Mansur Yavaş’a ve ekibine çok teşekkür ederiz. Çiftçiye destek verdiği için ayrı teşekkür ediyorum. Allah razı olsun kendisinden.”