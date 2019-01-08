Ankara’da aralıklarla etkili olan kar yağışı sabahın ilk saatlerine kadar sürdü. Büyükşehir ve ilçe belediyelerine bağlı ekipler ana arterlerde kar küreme ve yol tuzlama çalışması yaptı

Başkentte kar yağışı

Ankara’da gece saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı gece boyunca aralıklarla sabahın ilk saatlerine kadar etkili oldu.

Ankara’da yağış özellikle yüksek kesimlerde yoğunluğunu artırdı.

Ana ulaşımda herhangi bir sorun yaşanmayan kentte, Büyükşehir ve ilçe belediyelerine bağlı ekipler gerekli önlemleri aldı. Ekipler ana güzergahlarda tuzlama ve kar küreme çalışması yaptı.

Bazı yollarda buzlanma nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Köprü, üst geçit ve tünel altlarında buz sarkıtları oluştu.

Belediyelere bağlı çok sayıda ekip özellikle yaya trafiğinin yoğun olduğu Ulus, Kızılay ve Sıhhiye bölgelerinde kaldırımlarda biriken karları temizlemek için sabahın erken saatlerinde çalışma başlattı.