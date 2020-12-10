Başkentte kaçakçılık operasyonlarında 11 kişi gözaltına alındı

Edinilen bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Şube Müdürlüğü ekiplerince, kaçakçılık yaptığı belirlenen gruplara yönelik 3 ayrı operasyon düzenlendi.
Operasyonlarda, 3 bin 695 litre etil alkol, 83 anason sıvı kiti, 3 bin 703 etil alkol marka ambalaj etiketi, 83 bin 522 cinsel içerikli ürün, 206 paket kaçak sigara, 770 paket pipo tütünü, 362 elektronik sigara likiti, 33 paket kaçak nargile tütünü, 32 elektronik sigara cihazı, 60 elektronik sigara yedek parçası, 1960 paket doldurulmuş sigara, 570 boş tütün ambalajı, 1045 paket doldurulmuş makaron, 1 sigara sarma makinası, 1 hava kompresörü, 3 bin 800 bandrolsüz boş makaron, 7 kilogram kıyılmış tütün, 1135 makaron, tütün paketlerinden sökülmüş TPDK bandrolü, 2 ruhsatsız tabanca ve 12 bin 600 lira ele geçirildi.
Operasyonlarda, 11 zanlı gözaltına alındı.
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