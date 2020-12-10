Ana Sayfa Haberler Başkentte kaçakçılık operasyonlarında 11 kişi gözaltına alındı
Kategoriler: Yerel Haberler

Başkentte kaçakçılık operasyonlarında 11 kişi gözaltına alındı

Başkentte, polis ekiplerince düzenlenen 3 ayrı operasyonda, 11 kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Şube Müdürlüğü ekiplerince, kaçakçılık yaptığı belirlenen gruplara yönelik 3 ayrı operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda, 3 bin 695 litre etil alkol, 83 anason sıvı kiti,  3 bin 703 etil alkol marka ambalaj etiketi, 83 bin 522 cinsel içerikli ürün, 206 paket kaçak sigara, 770 paket pipo tütünü, 362 elektronik sigara likiti, 33 paket kaçak nargile tütünü, 32 elektronik sigara cihazı, 60 elektronik sigara yedek parçası, 1960 paket doldurulmuş sigara, 570 boş tütün ambalajı, 1045 paket doldurulmuş makaron, 1 sigara sarma makinası, 1 hava kompresörü, 3 bin 800  bandrolsüz boş makaron, 7 kilogram kıyılmış tütün, 1135 makaron, tütün paketlerinden sökülmüş TPDK bandrolü, 2 ruhsatsız tabanca ve 12 bin 600 lira ele geçirildi.
Operasyonlarda, 11 zanlı gözaltına alındı.

Editör

Paylaş
Yayınlanma Tarihi
Editör
Etiketler: Ankarakaçakçılık operasyonları
1 dakika önce

Son Haberler

“Zeytin” isimli köpeğe çarpıp öldüren komşusundan şikayetçi oldu

Halil Sadri YILMAZ - Harun UYANIK / İSTANBUL, (DHA) BAŞAKŞEHİR'de bir sitede yaşayan Eren Nergiz…

31 saniye önce

Alman askerlerinin hukuksuz arama yaptığı Türk gemisi, İzmir Limanı’nda

Halil İbrahim KARABIYIK / İZMİR, DHA)- NATO'nun düzenlediği İrini Harekatı'nda görevli bir Alman fırkateyninin durdurduğu Türk…

38 saniye önce

MSB’den, Azerbaycan’a özel video

ANKARA, (DHA)- MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Dağlık Karabağ'da büyük zafer elde eden Azerbaycan için hazırladığı videoyu, sosyal…

51 saniye önce

‘Kanuni’ Karadeniz’de göreve hazır

Zonguldak'ın Filyos Limanı'nda kule montajı tamamlanan sondaj gemisi 'Kanuni'nin, Karadeniz'deki ilk görevi için gün sayılıyor.

5 dakika önce

47 suçtan aranan şüpheli Ankara’da yakalandı

Ankara'da 55 suç kaydı bulunan ve 47 suçtan aranan Hakan Barut (23), sokağa çıkma kısıtlaması…

8 dakika önce

Tayland’da, festivalde atılan havai fişekler maymunları korkuttu

Tayland, (DHA)- Tayland’da Budist tapınağında yaşayan maymunlar, ‘Maymun doğum günü’ festival kapsamı sırasında patlatılan havai fişek gösterisinden korktu.…

10 dakika önce