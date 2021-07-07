Başkent’te hafta sonu Melek Mosso rüzgarı esecek

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ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ NORMALLEŞME SÜRECİNİN BAŞLAMASIYLA BİRLİKTE BAŞKENTLİLERİ “BÜYÜKŞEHİR PARKLARDA” KONSER PROGRAMLARIYLA BULUŞTURMAYA DEVAM EDİYOR. 7’DEN 70’E VATANDAŞLARIN YOĞUN İLGİ GÖSTERDİĞİ ÜCRETSİZ AÇIK HAVA KONSERLERİNİN BU HAFTAKİ KONUĞU İSE MELEK MOSSO. 10 TEMMUZ CUMARTESİ GÜNÜ SAAT 20.00'DA 30 AĞUSTOS ZAFER PARKI'NDA YAPILACAK KONSER ABB TV VE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SOSYAL MEDYA HESAPLARI ÜZERİNDEN DE CANLI OLARAK YAYINLANACAK. (GÖKŞEN EFE/ANKARA-İHA)

    Ankara Büyükşehir Belediyesi normalleşme sürecinin başlamasıyla birlikte Başkentlileri “Büyükşehir Parklarda” konser programlarıyla buluşturmaya devam ediyor. 7’den 70’e vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği ücretsiz açık hava konserlerinin bu haftaki konuğu ise Melek Mosso. 10 Temmuz Cumartesi günü saat 20.00’da 30 Ağustos Zafer Parkı’nda yapılacak konser ABB TV ve Büyükşehir Belediyesi sosyal medya hesapları üzerinden de canlı olarak yayınlanacak.

    Pandemi sürecinde ara verilen birçok etkinlik ve konser programı normalleşme sürecine geçilmesiyle birlikte yeniden başladı.

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    Başkentlileri ünlü sanatçılarla buluşturan “Büyükşehir Parklarda” açık hava konser programlarını başlatan Büyükşehir Belediyesi, her hafta sonu vatandaşlara müzik ziyafeti sunacak.

BAŞKENT’TE MUTLULUK VE MÜZİK ZAMANI    

    Geçtiğimiz hafta Işın Karaca ve İsmail Altunsaray’ın konserleriyle park ve rekreasyon alanlarının kapılarını ünlü sanatçılara açan Büyükşehir Belediyesi, Başkent’te ‘mutluluk ve müzik zamanı’ sloganıyla Ankaralıların yaz akşamlarında hoşça vakit geçirmesini sağlamayı amaçlıyor.

    Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen ücretsiz açık hava konserleriyle ünlü isimler Başkent’te ağırlanırken, bu hafta sonu Melek Mosso konser verecek.

    ABB TV ve Büyükşehir Belediyesi sosyal medya hesapları üzerinden canlı olarak yayınlanacak Melek Mosso konseri, 10 Temmuz Cumartesi günü saat 20.00’da 30 Ağustos Zafer Parkı’nda gerçekleşecek.

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