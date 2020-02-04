Ankara Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, Başkent’te görüntü kirliliğine geçit vermiyor.

İzinsiz asılan afiş, tabela, totem ve brandaları kent genelinden kaldırarak temizleyen ekipler 7/24 mesai yapıyor.

ALO 153 MAVİ MASA’YA BİLDİREBİLİRSİNİZ

Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Mustafa Koç, köprü üst ve alt geçitleri, duvarlar ya da aydınlatma direkleri dahil olmak üzere tüm ilçelerde izinsiz asılan afiş ve totemlerle kararlı şekilde mücadele ettiklerini söyledi.

“Cuhuriyetin Başkenti modern bir Avrupa kenti olmak durumundadır” diyen Koç, Başkentlilerden görüntü kirliliğine karşı mücadelede destek istedi.

Zabıta ekiplerinin gece gündüz rutin kontrollerinin dışında vatandaşlardan bu tür izinsiz asılan afiş, branda, totem ve tabelalar konusunda ALO 153 Mavi Masa’ya şikayette bulunmaya davet eden Koç, “Ankara’mız için hepimiz daha duyarlı olmalıyız. İzinsiz olanlar hakkında vakit kaybetmeden yasal işlem başlatıyoruz. Başkent’e yakışır bir görüntü için gayretlerimizi birleştirmek, bir sinerji yaratmak ve huzur içinde yaşamak istiyoruz” dedi.

DENETİMLER YOĞUNLAŞTI

Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, caddelere ve orta refüjlere usulsüz bir şekilde asılan ve görüntü kirliliği oluşturan unsurları tek tek ortadan kaldırırken, trafik güvenliğini olumsuz etkileyen noktalara da müdahale ediyor.

Denetimleri sıklaştıran Zabıta ekipleri son olarak Kazım Karabekir Caddesi, Dikimevi, Abidinpaşa, Akdere, Yeni Etlik Caddesi, Necatibey Caddesi, Turgut Özal Bulvarı, Siteler, Keçiören, Fatih Caddesi, Neşet Ertaş Caddesi, Kızlarpınarı Caddesi, Eşref Bitlis Caddesi, Basın Caddesi girişi ile Yavuz Sultan Selim Köprüsü üzerine izinsiz olarak asılan afiş, branda, tabela ve totemleri sökerek alan temizliğini gerçekleştirdi.