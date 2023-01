Başkent’te Erzurum Rüzgarı

- Reklam -

Ankara Altınpark fuar alanında 5-8 Ocak tarihleri arasında düzenlenecek olan Erzurum ‘2. Cağ Kebabı Festivali’ başladı. Festival boyunca her gün 5 gram altın dağıtılacak.

İBRAHİM ETHEM ÜNAL/ANKARA

Festival hakkında görüştüğümüz Sarfaş Grup Organizasyon Yöneticisi Fatih Özçelik, Başkentlileri Erzurum Çağ Kebabı yemeye davet etti. Vatandaşların 1. Cağ Kebabı Festivaline ilgi gösterdikleri için, 2. Cağ Kebabı Festivalini düzenlediklerini söyleyen Özçelik, “Ankara’da cağ kebabı yapan çok fazla esnaf var ama bizim fuarımıza gelen Erzurum’dan gelen esnaflardır.” dedi.

ERZURUM’U ANKARA’YA TAŞIDIK

Özçelik, “İlk festivali geçen sene düzenledik. Vatandaşların festivale ilgisini gördüğümüz için ikincisini düzenlemek zorunda kaldık. Daha Kastamonu, Trabzon ve diğer iller bulunuyordu ama Erzurum yoktu. Erzurumlular olarak geçen sene vatandaşlarımıza hitap etmek istedik. Bunun karşılığında çok güzel tepkiler aldık, tepkilerden sonra ikincisini düzenlemek istedik. Bugün festivalin daha birinci günü ilginin çok yoğun olduğunu görüyoruz, bu da bizi çok mutlu ediyor. Festivale bütün vatandaşlarımız ve altı federasyon başkanımız davetli. Dışarıdaki bölümümüz sadece yemek üzerine, içeride ise yemek bölümümüz yok, bütün stantlar yöresel ürünler satıyor. İçerde 100, dışarıda ise 12 standımız var. Ankara’da cağ kebabı yapan çok fazla esnaf var ama bizim fuarımıza katılan esnaflar Ankara esnafı değil, Erzurum’dan gelen esnaflardır, etlerin tamamı Erzurum’dan geldi. Cağ Kebabı yemek isteyen bütün arkadaşlarımızı buraya bekliyoruz. Buraya gelecek vatandaşlarımız kıyaslamayı kendisi yapabilecek. Burada şu an 6 tane Cağ Kebabı yapan arkadaşımız var ve hepsi etlerini Erzurum’dan getirdi. Bütün Başkentliler davetlimizdir. Erzurum’un havasını tatmak isteyen büyürsün gelsin. Üç günlüğüne de olsa Erzurum’u Ankara’ya taşıdık” şeklinde konuştu.

ÇAĞ KEBABI ERZURUM’A HAS BİR TAD

Cağ Kebabı Ustası Fuat Çakmak, “Cağ Kebabı, Erzurum’a has bir kebap turudur. Özelliği kuzu etinden yapılmış olmasıdır. Katkı maddesi yok, direkt kuzu eti ve bu et soğan ile yoğrulup dinlendiriliyor. Dinlendirilen et sonrasında pişirilerek müşteriye servis ediliyor. İki şişi bir porsiyondur, buraya özel fiyatı uygun tutuldu. Buraya gelen vatandaşlar iki şiş Cağ Kebabını 70 TL’ye yiyebilecekler, yani şişin tanesi 35 TL. Normalde işyerlerinde 45 TL gibi bir fiyat biçiyorlar ama biz burada insanlar yesin diye uygun tuttuk. Buradaki etlerin hepsi Erzurum’dan geldi. Ankaralılar ve gurbette yaşayan Erzurumlular buraya gelerek burayı görebilirler, hasret giderebilirler. Cağ Kebabı yemek için gelsinler biz de Başkente her zaman gelelim” ifadelerini kullandı.

DESTEK İÇİN BURADAYIZ

Festivale destek veren Erzurumlular Dayanışma Federasyonu (EDAF) Genel Başkanı Aysel Kanber ise, hem Anadolu Güç Birliği Konfederasyonu olarak hem de EDAF olarak festivalde olduklarını söyledi. Kanber, “Burada bulunmamızın tek amacı destektir, destek için buradayız. Bu işin bir anlamda eğlence kısmı var ama bu süreçte, Türkiye’nin içinde bulunduğu ekonomik süreçte birazcık kalkınmaya yönelik bir harekettir. Buradaki esnafın çoğu Erzurumlu, dışarıdan gelen esnaflar da var ama ağırlıklı olarak Erzurumlular tercih edildi. Çünkü organizasyon Erzurum için yapılan bir organizasyon. Dolayısıyla esnafın burada az da olsa iş yapması, hareketlenmesi bizim için mutluluk verici bir durumdur. Böyle bir organizasyona sahip çıkmak ise bizim görevimizdir. Bu etkinlik aynı zamanda kültürel bir kaynaşmayı da sağlıyor. Bugün burada çeçil peyniri, kadayıf dolması ve cağ kebabı var. Z kuşağının buraya gelip bunları görmesi gerekir. Dört gün güzel bir süre, bu dört gün boyunca biz de burada yanlarında destekçileri olacağız. Hem konfederasyon hem de federasyon olarak insanlara çağrı yaptık, bu anlamda iyi bir ara yüz olduğumuzu düşünüyoruz” diye konuştu.

“ETKİLEŞİM ARTACAK”

Kanber, “Böyle bir güzellik de söz konusu. Umuyorum bu festival esnaf açısından beklentiyi karşılar. Zaten pandemiden beri herkes bir şekilde eğlenmek istiyor. Bu tarz organizasyonlar eğlenceye de ön ayak oluyor. Davul ve zurna sesi duyan her kim varsa halaya duruyor. Çünkü eğlence özlemi çekiyor. Bu yıl daha iyi bir etkileşim olacağını düşünüyorum. Konfederasyonun bileşenlerini olarak 250’ye yakın köy derneği söz konusudur. Dolayısıyla Ankara’daki bu bileşenlerin bünyesinde olan herkesin bu festivale ilgi göstereceğini düşünüyorum. Bütün sosyal medya hesaplarımızdan ve ilgili yerlerden duyurularımızı yaptık, ilginin yoğun olacağını düşünüyoruz. Buraya geldiğimde ilk işim bütün stantları gezmek oldu, her ilden statlar var ama Erzurumlular daha fazla. Elbette ki başka illerden esnaflar da olabilir. Burada bulunmak isteyene hayır diyemezsin. İllaki Erzurumlu olması şart değil, zaten böyle bir seçicilik de söz konusu değil” şeklinde konuştu.

ERZURUM İÇİN CAĞ KEBABI ÖNEMLİ

Festivale destek veren bir diğer yönetici ise Aydos Dernekler Federasyonu Genel Başkanı Özgür Cinalioğlu oldu. Cinalioğlu şunları söyledi: “Aydos Dernekler Federasyonu Ankara, Çankırı ve Kırıkkale köy derneklerinin bağlı olduğu bir federasyondur. Burada bulunmamızın sebebi; kardeş federasyonumuz olan Erzurumlular dayanışma Federasyonu ile birlikte Anadolu Güç Birliği Konfederasyonu çatısı altında yol yürüyoruz, onların daveti ile buraya geldik. Ankara konum itibari ile birçok memleketten insanın yaşadığı bir şehir. Çok sayıda Erzurumlu da burada bulunuyor. Bugün özelikle cağ kebabı üzerinden ikinci bir festivalin yapılması çok önemlidir. İnşallah halkımız buraya ilgi ve alaka gösterir ve katılımcıların buradaki emeği de boşa gitmemiş olur. Bugün güzel bir başlangıç oldu ve inşallah bu şekilde devam eder.”

GÜÇBİRLİĞİ İSTİYORUZ

Erzurumlular Dayanışma Federasyonu Gençlik Kolu Başkanı Barkan Karaakın, “Biz yalnız bırakılmak istemiyoruz. Buradan hemşerilerimize çağrımızdır; dört gün boyunca zamanları oldukça yanımızda olsunlar, bizim sıcaklığımızı hissetsinler, dernek ve federasyonlarımızla birlikte birleşmeyi sağlayalım. Geçenlerde düzenlenen dünya yemek yarışmasında cağ kebabı dokuzuncu seçildi. Yani dünyada dokuzuncu olmak Türkiye için bir gurur. Bu gurur Erzurum’dan çıkmıştır. Cağ kebabının tadına bakmayan kişiler varsa bu dört gün boyunca bu lezzeti tatmak için buraya gelmeleri gerekir. Zaten bu lezzeti tadan emin olun bir daha bırakmıyor. Zaten Kadayıf dolmasına diyecek bir şey bulamıyorum. Bu tatlı üzerine de tatlı tanımıyoruz. Erzurum’un lezzetleri Ankara’ya Ankaralıların ayağına gelmiş durumda. Bu fırsat kaçmaz diyorum” sözlerini kullandı.