Büyükşehir Belediyesi AYKOME kararıyla Başkent’te ENERJİSA tarafından uzun süreli elektrik hattı yenileme çalışmaları yapılacak. Enerji arızalarının önüne geçmek ve elektrik kesintilerini en aza indirmek amacıyla 10 Ağustos’ta başlayacak olan çalışmalar 8 Kasım tarihine kadar devam edecek. Elektrik hattı yenileme çalışmaları kapsamında şehrin birçok noktasında altyapı ve kazı çalışmaları gerçekleştirilecek.

Fen İşleri Daire Başkanlığı Altyapı Koordinasyon Merkezi (AYKOME) koordinesinde, vatandaşların can ve mal güvenliğini korumak, kent estetiğine uygun olmayan ve ekonomik ömrünü tamamlamış enerji hatları (havai hatları) yer altına alınacak.

Kent genelinde 10 Ağustos-8 Kasım 2020 tarihleri arasında ENERJİSA tarafından “Elektrik Hattı Yenileme” çalışması yapılacak.

AYKOME, VATANDAŞIN GÜVENLİĞİ İÇİN ÇALIŞMAYI YAKINDAN TAKİP EDECEK

Enerji kalitesini yükselterek gerilim düşümünden kaynaklı arızaların ve kesintilerin önüne geçmek için eski trafolar ile cadde ve sokaklarda tehlike ihtimali bulunan elektrik direklerini kaldırılarak yerine galvaniz direkler konulacak.

AYKOME kararıyla elektrik hattı yenileme çalışmalarına başlayacak olan ENERJİSA bu çalışmalar sürecince fiziki ve teknik koşullara uyulmasından trafik güvenliğine, çıkarılan enkazın uygun döküm alanlarına taşınmasından kazı doldurma işlemine kadar birçok konuda takip edilecek.

UZUN SÜRELİ ÇALIŞMA

Şehir Hastanelerinin bulunduğu bölgelerde yoğun insan sirkülasyonunun yaşanması nedeniyle, vatandaşların hastaneye geliş gidişlerinde daha sağlıklı ve güvenli ulaşım sağlayabilmesi için yenilenen elektrik hattı çalışmalarına hız verilecek.

Uzun süreli altyapı ve kazı çalışmaları;

-Bilkent Şehir Hastanesi çevresi ve Bilkent Bulvarı, İhsan Doğramacı Bulvarı, Lodumlu Yolu çevresinde bulunan cadde ve sokaklar: 16 Ağustos-11 Ekim,

-Yenimahalle Ragıp Tüzün Caddesi ile civarındaki cadde ve sokaklar: 10 Ağustos-13 Eylül,

-Çankaya Malazgirt Mahallesi, Dikmen Caddesi, Lizbon Caddesi, İlker Caddesi ve civar sokaklar: 10 Ağustos-8 Kasım,

-Keçiören Ayvalı Mahallesi, Ayvalı Caddesi, Süleymaniye Caddesi, Halil Sezai Arkut Caddesi, Mustafa Üstündağ Caddesi, Etlik Caddesi, Gazze Caddesi, Seval Caddesi, Nihan Caddesi ve civar sokaklar: 10 Ağustos-27 Eylül,

-Etlik Şehir Hastanesi, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı, Tanzimat Caddesi, Eşref Bitlis Caddesi, İvedik Kavşağı, Beypazarı Caddesi ve 90. Sokak: 10 Ağustos-30 Ağustos

tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Elektrik hattı yenileme çalışmaları süresince zarar gören asfalt ve kaldırımların bakım ve onarımı daha sonra Fen işleri Daire Başkanlığı tarafından yapılacak.