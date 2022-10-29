BAŞKENTTE CUMHURİYET COŞKUSU SEFO İLE DEVAM ETTİ

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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı birbirinden renkli etkinlikler ve konserlerle kutlayan Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkentlilere son dönemin popüler sanatçılarından Sefo ile buluşturdu.

Atatürk Orman Çiftliği’ne kurulan festival alanında gerçekleşen konserde on binlerce Ankaralı, Sefo ile unutulmaz dakikalar yaşadı. Cumhuriyetin 99’nuncu yıl kutlamaları Levent Yüksel ve Kenan Doğulu konserleriyle devam edecek.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyetin 99’uncu yılı kutlamaları kapsamında ünlü sanatçıları Başkentlilerle buluşturmaya devam ediyor.

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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında Atatürk Orman Çiftliği’nde oluşturulan festival alanında son dönemlerin popüler sanatçısı Sefo hayranlarıyla buluştu.

FESTİVAL HAVASINDA BAYRAM

Mustafa Kemal Atatürk’ün mirası Atatürk Orman Çiftliği’ne kurulan alanda festival havası eserken gün boyu gerçekleştirilen etkinlikler de Başkentliler tarafından büyük ilgi gördü. ABB’ye bağlı daire başkanlıkları ve iştiraklerin tanıtım stantlarının da bulunduğu alanda çocuklar panayırda eğlenirken yetişkinler de DJ ve amatör müzik gruplarının performansları eşliğinde unutulmaz dakikalar yaşadı.

“Cumhuriyet Yolunda” adlı tiyatro gösterisinin de sahnelendiği alanda, DJ Murat Muratlı da Sefo konseri öncesi seyircilere müzik ziyafeti sundu.

ON BİNLERCE ANKARALI EŞLİK ETTİ

Duman konseriyle başlayan Cumhuriyet kutlamalarının ikinci gününde sahneye çıkan Sefo, şarkılarını on binlerce Ankaralı ile birlikte söyledi. Etkinlikler kapsamında bugün Levent Yüksel, 29 Ekim akşamı ise Kenan Doğulu Atatürk Orman Çiftliği konser alanında sevenleriyle buluşacak.

Konserde eğlenceli dakikalar yaşayan Ankaralılar, Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Başkan Mansur Yavaş’a teşekkür ederek şunları söyledi:

-İrem Çelebi: “Konser çok güzel, çok eğleniyoruz. Mansur Yavaş Başkan’ımıza çok teşekkür ediyorum.”

-Ezgi İğme: “Sefo konserine ailemle birlikte geldim, çok eğleniyoruz. Mansur Başkan’ımızı çok seviyoruz.”

-Özkan Yılmaz: “Sefo konserine eşim ve çocuğumla birlikte geldik, çok eğleniyoruz. Ankara’mızda bu tarz konserler düzenlenmeyeli çok olmuştu. Cumhuriyetimizin 99. yılı için konser düzenleyen Başkanımız Mansur Yavaş’a teşekkür ediyorum.”

-Cemre Aydın: “Sefo konseri mükemmel geçiyor. Arkadaşlarımla çok eğleniyorum. Cumhuriyetimizin 99. yılı kutlu olsun.”

-Betül Türemiş: “Sefo’yu çok beğeniyorum. Bugün onu dinlemeye arkadaşlarımla beraber geldim. Çok mutluyum. Cumhuriyetimizin 99. yılı için etkinlikler düzenleyen Ankara Büyükşehir Belediyesine çok teşekkür ediyorum.”

Atatürk Orman Çiftliği’nde gerçekleşen etkinliklere katılmak isteyen Ankaralıların ulaşım sıkıntısı çekmemeleri için EGO Genel Müdürlüğü 28-29 Ekim tarihlerinde de 12.00 ile 23.00 saatleri arasında ring seferleri düzenlemeye devam edecek.