Başkent’te Bisiklet Yolu Ağı Genişliyor

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın seçim vaatleri arasında yer alan ve en önemli projelerinden biri olan “Bisiklet Yolu Projesi” her geçen gün daha da yaygınlaşıyor. EGO Genel Müdürlüğü, projenin 1. etabı olan 2,5 kilometrelik Milli Kütüphane-Beşevler güzergahının tamamlanması nedeniyle 5 Şubat 2021 Cuma günü ‘İlk Sürüş Etkinliği’ düzenleyecek. Etkinlik, ABB TV’den canlı olarak yayınlanacak.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Başkent’in dört bir yanında bisiklet yolları ağını genişletiyor.

Hava kirliliğinin önüne geçecek, fosil yakıta bağımlılığı azaltacak, trafik sıkışıklığını önleyecek, yolların daha verimli kullanımını ve daha sağlıklı bir yaşamı sağlayacak alternatif ulaşım projelerini hayata geçiren Başkan Yavaş, kent ulaşımında bisiklet kullanımını yaygınlaştırmayı amaçlıyor.

Başkan Yavaş’ın göreve geldikten sonra başlattığı 53,6 kilometrelik ve 9 etaptan oluşan “Bisiklet Yolu Projesi”nin ilk etabı olan Milli Kütüphane-Beşevler güzergahı tamamlandı.

“İKİ TEKER BİZE YETER” SLOGANI İLE İLK SÜRÜŞ 5 ŞUBAT’TA

EGO Genel Müdürlüğünün koordinasyonunda yürütülen bisiklet yolu projesi için Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, üniversite öğrencilerinin öğrenim gördüğü ve yoğun olarak yaşadığı Milli Kütüphane-Beşevler arasında sürüş güvenliği önlemleri alarak 4 ay boyunca 50 personel ve 25 araçla 350 ton asfalt çalışması yaptı.

2,5 kilometrelik Milli Kütüphane ile Beşevler arasında yapılan çift yönlü bisiklet yolunun tamamlanması nedeniyle ilk sürüş etkinliği, 5 Şubat 2021 Cuma günü saat 10.30’da gerçekleştirilecek.

Pandemi süreci nedeniyle sosyal mesafe kurallarına uygun olarak EGO Genel Müdürlüğü tarafından “İki teker bize yeter” sloganıyla sınırlı katılımcıyla düzenlenecek etkinlikle bisiklet yolunda ilk olarak 30 bisikletsever Eser Park’tan Beşevler Kavşağı’na kadar pedal çevirecek.

ABB TV’DEN CANLI YAYINLANACAK

EGO Genel Müdürü Nihat Alkaş ile Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz’ın da katılacağı “İlk Sürüş Etkinliği”, ABB TV’den canlı olarak yayınlanacak.

Başkent Üniversitesi Bağlıca Yerleşkesi, Gazi Üniversitesi, Türk Hava Kurumu Üniversitesi, Anadolu Organize Sanayi Bölgesi ve Milli Kütüphane ile Beşevler arasında bisiklet yollarını tamamlayan, ODTÜ’de de çalışmalara başlayan Büyükşehir Belediyesi, 2021 yılında ihaleye çıkarak şu 8 güzergahı daha hizmete açmayı planlıyor:

2.Etap -Üniversiteler Güzergâhı

3. Etap-Ümitköy-Etimesgut Güzergâhı

4. Etap-Sıhhiye-Cebeci Güzergâhı

5. Etap-TOBB Güzergâhı

6. Etap-Eryaman Batı Güzergâhı

7. Etap-Eryaman Göksu Güzergâhı

8. Etap-Batıkent-İvedik Ostim Güzergâhı

9. Etap-Ankara Büyükşehir Belediyesi-AKM Güzergâhı