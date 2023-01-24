BAŞKENTTE BİR İLK: ABB GÖKKUŞAĞI YABANCI DİL EĞİTİM MERKEZİ AÇILDI

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Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Seda Yekeler Eğitim Vakfı (SEYEV) iş birliği ile Başkentte bir ilke imza atılarak, “Gökkuşağı Yabancı Dil Eğitim Merkezi” projesi hayata geçirildi. ABB Başkanı Mansur Yavaş’ın açılışını gerçekleştirdiği merkezden; sosyal destek alan ailelerin çocukları başta olmak üzere 15-25 yaş aralığındaki Başkentliler faydalanabilecek.

HABER MERKEZİ

Ankara Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi ve Seda Yekeler Eğitim Vakfı (SEYEV) iş birliğiyle sosyal destek alan ailelerin çocukları başta olmak üzere 15-25 yaş aralığındaki Başkentliler dil öğrenebilmesi amacıyla yeni bir proje hayata geçirildi.

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Başkentte bir ilk olan “Gökkuşağı Yabancı Dil Eğitim Merkezi” ABB Başkanı Mansur Yavaş’ın katıldığı törenle kapılarını açtı.

ABB Başkanı Mansur Yavaş

YAVAŞ: “HEM ARKADAŞLIKLARINI HEM DE İNGİLİZCELERİNİ GELİŞTİRECEKLER”

ABB Başkanı Mansur Yavaş merkezin açılış töreninde yaptığı konuşmada, “Bugün burada güzel bir hizmet için toplandık. Belediye meclisimizden bir karar aldık ve SEYEV ile daha önce bir iş birliği yapmıştık. Kesikköprü’de özellikle dezavantajlı ailelerin çocuklarına on beşer günlük kurs vererek onların iyi bir İngilizce edinmelerine başlamalarını sağlamıştık” dedi.

Yavaş, açıklamalarına şöyle devam etti:

“Şimdi burada daha çok bütün okullara yakın, gençlerin en fazla geldiği alanlar olan bu bölgede böyle bir hizmeti başlattık. Gençler buraya gelecekler, burada daha çok pratik yapacaklar. Hem İngilizce edinecekler hem de yapacakları pratiklerle de gelişimlerini sürdürecekler. Ben çok yararlı olacağına inanıyorum. Böyle bir merkez Ankara’da yoktu. Özellikle dezavantajlı gruplara, onların ailelerine ücretsiz olarak hizmet verecek. Burada birbirileriyle sohbet edecekler, konuşacaklar. Arkadaşlıklarını geliştirirken bir yandan da İngilizcelerini geliştirecekler. Böylelikle ileriki yaşlarda eğitimlerini tamamladıkları zaman da artık internet üzerinden dünyayla irtibat kurarken de çok yararlanacaklarını düşünüyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Tebrik ediyorum. Seda Hoca’mın bir sözü var; dil öğrenilmez edinilir diye. İnşallah hepiniz güzel bir İngilizce dili edinirsiniz.”

SEYEV Başkanı Seda Yekeler

SEYEV Başkanı Seda Yekeler de “Ekmek sudan sonra halkın en temel ihtiyacı eğitim ve çok şanslıyız ki bu vizyona sahip bir Belediyemiz ve bir Belediye Başkanımız var. Bunun farkında olup şehrin göbeğinde böyle bir projeye imza atıyor ve buranın makûs talihini değiştiriyoruz” ifadelerini kullandı.

SEVİYE SEVİYE İNGİLİZCE DİL EĞİTİMİ

İlk günden yüzlerce başvurunun yapıldığı merkezde eğitimler; gençlerin ve çocukların İngilizce dil seviyelerinin tespit edilmesinden sonra YM1, YM2, YM3 olarak farklı seviye gruplarına verilecek.

İngilizce eğitiminde fırsat eşitliği sağlamak için kurulmuş olan SEYEV’in eğitmenleri tarafından verilecek olan dersler ücretsiz olarak düzenlenecek. Derslerin yanı sıra bireysel çalışmaların da yapılabileceği konuşma ve okuma oturumları sayesinde çocukların dil seviyeleri geliştirebilecek.

Derslerin süresinin 40 dakika olarak belirlendiği merkezde bulunan kütüphanede hem İngilizce kitaplar hem de dünya klasikleri yer alıyor. Öğrencilere tamamen İngilizce konuşma ortamının sunulduğu kütüphane ve “English Cafe”de ders çalışarak İngilizce oyunlar oynanabilecek.

ONLİNE BAŞVURU SİSTEMİ

“https://dil-mer.ankara.bel.tr/” adresi üzerinden online olarak başvuru yapan gençlere ve çocuklara seviye tespit sınavının yapılmasının ardından bir ders programı oluşturulacak. Ders programı dışında konuşma merkezinden faydalanmak için de öğrenciler randevu sistemi ile oturumlara katılabilecek.

Yabancı dil bilgisinin “öğrenilen” değil, “edinilen” bir unsur olduğunun vurgulandığı eğitim merkezinde, gençlerin ve çocukların İngilizce’yi hayatlarının bir parçası hâline getirmeleri amaçlanıyor.