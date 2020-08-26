Ankara Büyükşehir Belediyesi hayatı kolaylaştıran ulaşım projeleriyle diğer belediyelere örnek olmaya devam ediyor. Anıtkabir-Milli Kütüphane arasında ilk etabı açılan bin 400 metrelik Bisiklet Yolu’nda Ankaralılar kadar Ankara dışından gelen bisiklet tutkunları da pedal çevirmeye başladı.

Ankara Kent Konseyi Bisiklet Meclisi ile iletişime geçerek İzmir Cumhuriyet Meydanı’ndan bisikletle Ankara’ya gelen bisiklet severler, Başkent’in ilk bisiklet yolunda “Ata’ya Saygı Turu” attı.

Ankara Büyükşehir Belediyesinin hayata geçirdiği ulaşım projeleri vatandaşların hayatını kolaylaştırmaya devam ediyor.

İnsan odaklı sosyal belediyecilik anlayışı ile yeni projeler üreten Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın seçim vaatleri arasında yer alan ve geçtiğimiz günlerde açılan “Bisiklet Yolu” ülkenin dört bir yanından ziyaretçi akınına uğruyor.

BİSİKLET YOLU’NUN İLK ZİYARETÇİLERİ İZMİR’DEN

EGO Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen proje kapsamında Milli Kütüphane-Anıtkabir güzergahı arasında yer alan Bisiklet Yolu’nun 1. etabının bin 400 metrelik bölümü Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri tarafından tamamlanarak hizmete açıldı.

Başkentli bisiklet tutkunlarının pedal çevirmeye başladığı “Bisiklet Yolu’’nun Ankara dışından gelen ilk ziyaretçileri İzmir’den oldu. Büyük Taarruz’un 98. yıl dönümü nedeniyle 6 günde 600 kilometre yolu bisikletle gelen İzmirli bisiklet tutkunları, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebedi istirahatgahı olan Anıtkabir ziyaretini tamamladıktan sonra Bisiklet Yolu’nda “Ata’ya Saygı Turu” attı.

BİSİKLET KULLANIMI İÇİN FARKINDALIK

Ankara Kent Konseyi Bisiklet Meclisi ile iletişime geçerek “Ata’ya Saygı Turu’’ başlatan Bisiklet Hareket Derneği, ABİDOSD (Ankara Bisiklet Doğa Severler Derneği) ve Bisiklet İletişim Topluluğu üyeleri, Başkent’in ilk bisiklet yoluna tam not verdiler.

Ankara’ya yıllardır bisiklet yolunun yapılmasını beklediklerini ve bisiklet kullanımının artması için farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını belirten bisiklet tutkunları, Bisiklet Yolu projesini gerçekleştiren Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a şu sözlerle teşekkür ettiler:

–Orhan Kotluk: “İzmir Cumhuriyet Meydanı’ndan Ata’ya saygı bisiklet turunu başlattık. Ankara Büyükşehir Belediyesinin gerçekleştirdiği bisiklet yolunu ilk kez kullandım. Arkadaşımla beraber bir hayalimiz var. Tek kalemde 81 ili dolaşmak. Ankara Büyükşehir Belediyesine yapmış olduğu bu yol için bir bisikletsever olarak teşekkür ediyorum.’’

-Murat Güzelcik: “Ankara Büyükşehir Belediyesinin yapmış olduğu bisiklet yolunu hem beğendim hem de çok faydalı buluyorum. İnsanlar pandemi döneminde toplu taşıma araçları yerine bisiklet yolunu kullanmaya başladılar. İnsanlara bu imkanı sağlayan Ankara Büyükşehir Belediyesine teşekkür ediyorum.”

-Nevzat Helvacıoğlu (Bisiklet İletişim Topluluğu Başkanı): “Ankara’da bisiklet yolu yapılması bizleri çok mutlu etti. Üniversite öğrencilerinin yoğunluk oluşturduğu güzergahta bisiklet gruplarının sürüş yapması için Bisiklet Yolu’nun tamamının yapılmasını istiyoruz. Bizlere güvenli bisiklet sürüşü sağlayan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş’a ve EGO Genel Müdürümüz Nihat Alkaş’a çok teşekkür ediyorum.”