Başkentliler seçti, EGO otobüslerinin kılıfları yenilendi

Ankara Büyükşehir Belediyesi katılımcı belediyecilik anlayışı kapsamında düzenlediği anketle Başkentlilerden otobüs kılıflarının tasarımlarını seçmelerini istedi. Anket sonucu en çok beğenilen otobüs kılıfı tasarımı kent genelinde hizmet veren yaklaşık 600 solo otobüste uygulanmaya başladı. EGO Genel Müdürlüğü yıpranan sırtlık, koltuk ve oturak kumaşlarını yenileriyle değiştiriyor.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın tüm Türkiye’ye örnek olan katılımcı ve şeffaf belediyecilik uygulamaları her geçen gün artarak devam ediyor.

EGO Genel Müdürlüğü, vatandaşların daha sağlam, rahat ve ergonomik bir şekilde seyahat edebilmeleri için otobüs koltuk döşeme tasarımlarını Başkentlilerin seçmesi için anket düzenledi. Anket sonucu en çok beğenilen kumaş tasarımı EGO’ya ait otobüslerde uygulanmaya başladı.

BAŞKENTLİLERİN TERCİHİ YENİ KILIFLAR TAKILIYOR

Başkentlilerin tercihine önem veren Büyükşehir Belediyesi, kentte yapmayı planladığı hizmetler için anketler düzenleyerek vatandaşların fikrini almayı sürdürüyor.

Yaklaşık 600 solo otobüste yıpranan sırtlık, koltuk ve oturak kısımları yeni koltuk kılıflarıyla değiştirilirken; yaşlılar, engelliler, hamile ve çocuklu kadınlar için ayrılan koltuklar da özel deseniyle diğer koltuklardan ayrılıyor.

EGO Genel Müdür Yardımcısı Zafer Tekbudak, kumaş yenileme çalışmalarının 2 ay içinde tamamlanacağını belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mansur Yavaş’ın Ankara halkına vermiş olduğu sözlerden birisi de toplu taşıma için kullandığımız otobüslerin döşemelerinin vatandaşlara layık ve temiz bir şekilde değiştirilmesiydi. Çalışmalarımızı başlattık. 2009, 2010 ve 2011 model olan yaklaşık 600 aracımızın döşemelerini 2 ay süre içinde değiştireceğiz. Biz de vatandaşlarımızdan döşemeleri daha temiz ve düzenli şekilde kullanmalarını rica ediyoruz.”